Grande Fratello Vip 5: svelata la prima concorrente

Alfonso Signorini ha convinto una famosissima vip a partecipare alla quinta edizione del reality. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini pronto per un cast d’eccellenza

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa a inizio aprile tra mille difficoltà. Alfonso Signorini (per la prima volta nelle vesti di conduttore del reality) ha affrontato un doppio appuntamento settimanale e poi una conduzione in solitaria a causa del Coronavirus. Nonostante questo, però, la sua formula è piaciuta e Mediaset ha deciso di confermare immediatamente la quinta edizione.

Alfonso Signorini, dunque, sta lavorando, insieme alla produzione, per mettere insieme un cast che sia ancora più incredibile di quello della quarta edizione. Infatti, come ha raccontato lo stesso conduttore, molti vip del mondo del cinema e della musica si sono candidati a partecipare per via dello stop forzato del loro lavoro. Non solo, molte persone famosissime gli hanno chiesto un’opportunità perché si fidano di lui e dell’impronta che lui ha dato al programma, ovvero basandosi sulle storie personali dei concorrenti così che possano essere di esempio.

Ecco la prima concorrente ufficiale

Alfonso Signorini ha parlato di due vip famosissimi e molto amati che hanno già firmato il contratto. Tuttavia, non è ancora tempo di svelare chi sono. Dopo alcuni rumors che vedono nel cast le sorelle Buccino, Francesca Cipriani e, di nuovo, Andrea Damante, pare sia ufficiale la presenza di una famosa showgirl e conduttrice.

Infatti, TvBlog ha lanciato l’esclusiva: ha anticipato che Elisabetta Gregoraci sarà una delle concorrenti ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La nota showgirl era già stata contattata più volte in passato per partecipare, questa volta pare che Signorini sia riuscito a convincerla. Che cosa ne pensate? (Continua dopo la foto)

Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Elisabetta Gregoraci è molto nota sia per la sua carriera televisiva, ma anche per la sua vita privata. È stata una showgirl, modella e conduttrice di diversi programmi. Ha partecipato a Miss Italia, Made in Sud, Stasera tutto è possibile, Battiti Live. Tuttavia, è sempre stata al centro del gossip per la sua relazione con Flavio Briatore.

Infatti, la differenza d’età ha fatto molto discutere ma poi da questa relazione è nato Nathan Falco. Tuttavia, dopo 11 anni d’amore la coppia ha deciso di separarsi e Elisabetta ha voltato pagina in amore. Come la vedreste nella Casa del Grande Fratello Vip?