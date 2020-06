Uomini e Donne, ex cavaliere del Trono over asfalta Gianni Sperti: “È geloso di me…” [FOTO]

Gianni Sperti nel mirino

Il dating show Uomini e Donne ha chiuso i battenti lo scorso martedì con le scelte di Carlo e Sara. L’appuntamento col programma di Maria De Filippi è per il prossimo settembre con l’avvio della nuova edizione. Nonostante la chiusura estiva, sul web si continua a parlare di alcuni protagonisti, tra cui Gianni Sperti.

Lo storico opinionista e compagno d’avventure di Tina Cipollari nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con delle aspre critiche. A parlare è un ex protagonista del Trono over ed ex fiamma di Gemma Galgani. Un cavaliere che l’anno scorso è stato allontanato dal parterre perché stava rendendo tutti in giro.

Le frasi al vetriolo contro l’opinionista di Uomini e Donne

In dieci anni di messa in onda del Trono over ne sono passati a centinaia di cavalieri e dame. Fabrizio Cilli, però, ha lasciato il segno ma in senso negativo. Il 42enne di La Spezia si era presentato al parterre senior di Uomini e Donne con il solo scopo di corteggiare Gemma Galgani. Ma dopo settimane venne smascherato scoprendo che il diretto interessato era già fidanzato.

A distanza di qualche mese l’uomo è tornato a tunoare sui suoi canali social. Prima si è scagliato contro la dama torinese e di recente anche su Gianni Sperti. Di recente ha rilasciato una lunga intervista al portale Meteoweek facendo delle confessioni molto forti e discutibili nei confronti dell’opinionista pugliese. (Continua dopo la foto)

Fabrizio Cilli contro Gianni Sperti

Nel corso dell’intervista Fabrizio Cilli si è tolto qualche sassolino dalle scarpe scaraventando contro l’inferno contro Gianni Sperti delle frasi al vetriolo. L’ex cavaliere è convinto delle sue affermazioni e di certo solleveranno una polemica. L’ex di Gemma ha detto che l’opinionista è una persona furba, sta lì perché sennò dove lo vuoi mettere uno così.

Secondo lo spezzino l’ex ballerino fa lo spaccone dietro le quinte, ma alla fine è una persona arrogante. “È una persona che vale poco, lui sa solo offendere. Fin dal primo giorno lui mi aveva preso di mira. Quando lui ti prende di mira il gioco è fatto, si vede che era geloso di me, non lo so”, ha tuonato Cilli. Infine ha rivelato il vero motivo per cui si è presentato a Uomini e Donne e ha criticato la dama piemontese.