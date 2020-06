Nina Moric prende un’importante decisione sul capitolo Favoloso: “Quando sbaglio, lo dico” (FOTO)

Nina Moric ha registrato delle Instagram Stories in cui è tornata a parlare dell’affaire Favoloso ed ha detto di aver preso un’importante decisione. Tutto è nato a seguito della bufera sorta per le dichiarazioni fatte dalla modella sul programma Temptation Island.

A seguito del sollevamento di questo polverone, la donna ha voluto chiarire la situazione e ne ha approfittato anche per tornare su di una vicenda alquanto spinosa. Le sue parole hanno lasciato stupefatti tutti i fan. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Nina Moric chiarisce la questione Temptation Island

In questi giorni, la Moric si è resa protagonista di alcune frasi molto pesanti contro il programma incentrato sulle tentazioni. Allo scopo di chiarire la vicenda, la protagonista si è scusata sui social ed ha specificato l’intento delle sue parole. La modella ci ha tenuto a precisare di non avere nulla contro il programma in sé, semplicemente reputa la maggior parte delle coppie che vi prendono parte come soggetti arrivati già alla frutta. Lei, ad esempio, non metterebbe mai in piazza la sua vita privata e relazione di coppia in un modo così esplicito.

Una volta intavolato questo argomento, però, è stato doveroso per Nina Moric tornare su quanto accaduto un po’ di tempo fa in merito al suo ex e, pertanto, ha comunicato la sua decisione. La donna ha detto che in passato anche lei ha commesso delle enormi gaffe in amore e si è comportata in modo errato. Il riferimento è andato essenzialmente a tutte le ospitate televisive nelle quali lei stessa ha reso pubbliche delle cose private e delicate.

La decisione su Favoloso

Per tale ragione, allo scopo di non cadere nella contraddizione per le dichiarazioni fatte poco prima, Nina Moric ha detto di aver preso la decisione di non parlare più in pubblico di questo argomento. La croata si è scusata per come si è comportata ed ha ammesso i suoi errori chiedendo scusa. D’ora in poi, dunque, tutta la questione inerente la guerra contro il suo ex avverrà solo ed unicamente nelle sedi opportune.

Purtroppo, il carattere di Nina l’ha spinta ad aprire troppo la bocca anche quando avrebbe dovuto tacere. Da questo momento in avanti, però, sente la necessità di cucirsi la bocca e di non menzionare mai più la vicenda in sedi che non siano legali.