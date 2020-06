Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: la prima intervista di coppia

I primi momenti insieme, le presentazioni in famiglia e il progetto di un primo viaggio. Ecco le prime dichiarazioni della coppia appena nata a Uomini e Donne

Uomini e Donne: Giovanna Abate e Sammy Hassan più felici che mai

Giovanna Abate ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne in modo positivo. Ha fatto la sua scelta e, dopo lo scherzo del finto no, Sammy Hassan le ha detto di sì. Hanno ballato sotto la cascata di petali rossi con mascherina e guanti. Poi, hanno potuto viversi con serenità, come dimostrano le loro prime foto sui social.

A pochi giorni dalla scelta, hanno rilasciato la prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine in cui hanno raccontato le emozioni e i progetti. Giovanna trova che il tutto sia molto surreale, al tempo stesso bellissimo perché ha potuto riabbracciare Sammy e viverlo come all’inizio della loro conoscenza. Ma non solo, ci sono state presentazioni in famiglia e stanno pensando ad un viaggio.

Le emozioni e le presentazioni in famiglia

Se Giovanna sta assaporando i primi momenti insieme al suo nuovo fidanzato sognando tutto quello che potrebbero fare, Sammy si sente felice e più leggero. In cuor suo sapeva di essere la scelta perché era sicuro delle emozioni che provavano quando stavano insieme, degli sguardi e dei sorrisi anche dopo un litigio. In realtà in studio lui faceva il difficile apposta, per non dare soddisfazione a Giovanna, ma con la redazione ha sempre parlato apertamente dei suoi sentimenti: è sempre stato un sì.

La coppia ha già fatto le presentazioni in famiglia. Sammy ha conosciuto, anche se velocemente, la mamma di Giovanna e le amiche. Mentre Giovanna ha fatto delle videochiamate con mamma, fratello e amici di Sammy. Il figlio? Giovanna adora i bambini ma per questo ci saranno i tempi giusti.

I primi progetti

Giovanna non vede l’ora di viverlo il più possibile nella sua quotidianità, ovvero a casa sua, cucinare insieme e parlare tanto, come hanno fatto nei primissimi giorni dopo la scelta. Allo stesso modo Sammy vorrebbe la normalità, lui e lei finalmente da soli. Entrambi hanno poi confessato di sentire delle sensazioni strane, profonde, che non provavano da tempo.

Nei prossimi giorni sarà Giovanna a raggiungere Sammy a Milano per entrare nella sua realtà. Poi, appena tutta la situazione dell’emergenza legata al Coronavirus si distenderà vorrebbero fare un viaggio insieme. Voi che cosa ne pensate di questa coppia? Vi piace?