Claudio Lippi demolisce Elisa Isoardi: “Guardati allo specchio deficiente…”

Claudio Lippi e la battuta choc su Elisa Isoardi

Il quarto appuntamento settimanale de La prova del cuoco si è aperto con degli elogi di Claudio Lippi nei confronti della collega Elisa Isoardi. Infatti, prima che iniziasse la gara vera e propria il professionista lombardo rivolgendosi alla piemontese le ha detto: “Se sapessero… Un giorno vi racconteremo cosa vuol dire lavorare insieme a una persona educata, preparata, che ha fatto di tutto per fare quello che altri non avrebbero fatto”.

Parole che hanno imbarazzato tantissimo la diretta interessata che, scherzando col cantante gli ha detto se stava parlando con lei. A quel punto il milanese ha replicato in questo modo: “Guardati allo specchio, deficiente”. Affermazione abbastanza spinta ma detto con la sua solita ironia. Tuttavia l’uscita di Lippi al cooking show di Rai Uno ha fatto storcere il naso ai telespettatori e al popolo del web.

Scambi di complimenti tra i conduttori de La prova del cuoco

Spesso è lo stesso Claudio Lippi a prendere l’iniziativa e riempire di complimenti Elisa Isoardi. Stavolta, però, è stata la conduttrice del famoso format La prova del cuoco ad iniziare elogiando il suo compagno d’avventure.

Infatti, dopo la sigla iniziale e i saluti di rito rivolti ai telespettatori da casa, la professionista piemontese rivolgendosi al collega lombardo gli ha detto: “Io ho sempre lui… Do’ casco casco, casco bene: zio Claudio!”. I due padroni di casa del programma culinario di Rai Uno hanno dato l’ennesima dimostrazione di avere una grande complicità e di essere molto affini.

Chiude La prova del cuoco: a settembre torna Antonella Clerici

Nell’appuntamento de La prova del cuoco in onda mercoledì 10 giugno 2020 Sandra Milo ha fatto una serie di complimenti ad Elisa Isoardi. Il giorno dopo, invece, è stato il turno del collega Claudio Lippi. Quest’ultimo, a debita distanza, rivolgendosi all’ex fiamma di Matteo Salvini ha intonato il celebre brano di Loredana Bertè, ‘Sei Bellissima’.

Ricordiamo che il cooking show di Rai Uno chiuderà definitivamente o battenti a fine mese per non farne più ritorno. Infatti, dopo venti stagioni il format va in pensione per dare spazio a La casa del bosco con Antonella Clerici. Stando alle indiscrezioni il programma dovrebbe partire il prossimo settembre e sarà suddiviso in tre parti.