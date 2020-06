Caterina Balivo rimprovera la sorella Sarah davanti a tutti: “I parenti vengono sempre per ultimi…” [VIDEO]

Caterina Balivo e l’arredamento della sua casa romana

Dopo il suo clamoroso addio a Vieni da me e la preparazione di un nuovo format, Caterina Balivo continua ad intrattenere il suo folto pubblico social. La professionista napoletana, ad esempio, nelle ultime ore ha rimproverato la sorella Sarah pretendendo nei suoi confronti delle maggiori attenzioni.

Il tutto è stato documentato con un video postato su Instagram e le reazioni sono state differenti. La consanguinea che è un architetto sta dando consigli a tutti, ma non ha ancora aiutato la presentatrice Rai a completare l’arredamento del suo appartamento romano. Dopo tanto tempo, finalmente nelle ultime ore si è decisa a farlo.

La sorella Sarah Balivo snobba la conduttrice Rai

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, Caterina Balivo ha spiegato ai follower che gran parte della sua abitazione capitolina è priva di arredamento e le pareti sono spoglie. In pratica le mancano i lampadari e, a causa degli impegni sul piccolo schermo e mancanza di fantasia, non sa proprio come riempire gli spazi vuoti. L’ex padrona di casa di Vieni da me non è esperta in arredamento, mentre la sorella Sarah sì visto che è un architetto.

Quest’ultima, infatti, suo suoi canali social coinvolge tutti i suoi seguaci e clienti dando loro consigli su come arredare il proprio appartamento ma anche giardini e così via. Qualche ora fa, però, la donna si è presa un bel rimprovero da Caterina, che in questi ultimi mesi si è sentita del tutto trascurata. In poche parole la madre di Guido Alberto e Cora le aveva detto oltre due mesi fa come poteva arredare una parete vuota della sua abitazione.

Caterina Balivo rimprovera la sorella su IG

Attraverso delle Stories condivise su Instagram si vede Caterina Balivo che rimprovera la sorella Sarah in questo modo: “I parenti vengono sempre per ultimi”. La conduttrice Rai ha incitato la consanguinea a considerarla e aiutarla nell’arredamento della sua casa romana. Finalmente ha soddisfatto le sue aspettative condividendo sui social i consigli dati alla presentatrice.

E se quest’ultima si lamentava, la sorella si è giustificata dicendo che prima doveva dare soddisfazione a tutti coloro che la seguono su IG. Naturalmente il tono della professionista napoletana era scherzoso sottolineando che l’architetto di famiglia ha dei gusti bellissimi. I contenuti in questione sono piaciuti moltissimi ai loro follower. Ecco il filmato in questione: