Elisabetta Gregoraci, è lei la prima concorrente ufficiale del GF VIP 5

Ormai sembra proprio ufficiale: Elisabetta Gregoraci sarà nel cast di coloro che parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Il reality di Alfonso Signorini prenderà il via a settembre, dopo aver chiuso in anticipo la quarta edizione a causa dell’emergenza Coronavirus. Sin da adesso, però, i fans sono alla ricerca dei nomi dei prossimi gieffini.

La conferma è arrivata nelle ultime ore. Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa più spiata d’Italia e, già da ora, i fans assaporano un’edizione interessante dato che, si sa, la Gregoraci ha un carattere schietto e non manda di certo a dire ciò che pensa. Alfonso Signorini, quindi, è riuscito in questo che, per tutti, è un vero colpo grosso.

Alfonso Signorini, una conduzione vincente

Quella del GF VIP 4 è stata la prima esperienza alla conduzione di un reality per Alfonso Signorini. Un’esperienza che gli è valsa diversi riconoscimenti da parte del pubblico che l’ha sempre seguito con tanto affetto facendo diventare il GF VIP il programma più seguito durante la quarantena. Prima ancora, quindi, di accaparrarsi Elisabetta Gregoraci per la prossima edizione, in casa Mediaset si respirava aria di soddisfazione e positività.

Proprio sull’onda del successo ottenuto e delle capacità di Signorini, la rete ha deciso di affidare nuovamente a lui la conduzione del reality che, come anticipato, partirà a ridosso del prossimo autunno. Attualmente Signorini sta cercando di comporre il cast ufficiale per la quarta edizione. Il primo nome confermato è, per l’appunto, quello di Elisabetta Gregoraci ma pare che altri nomi noti stiano bollendo in pentola!

Elisabetta Gregoraci, nessuna dichiarazione

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata, invece, da Elisabetta Gregoraci. La prima concorrente ufficiale del GF VIP 5, infatti, non ha proferito parola in merito proseguendo a vivere le sue giornate in maniera intensa come sempre. Proprio poche ore fa, l’ex di Flavio Briatore, ha postato una foto che la ritrae in auto pronta ad iniziare la giornata. “Oggi in giro per appuntamenti come una trottolina” scrive la donna su Instagram.

I fans si stanno chiedendo, adesso, se tra questi appuntamenti di Elisabetta Gregoraci ce ne sia anche qualcuno che si riferisca alla prossima partecipazione al GF VIP. Ma per il momento nessuno si pronuncia in merito, men che meno la bellissima showgirl calabrese. Il toto VIP, comunque, prosegue e non è escluso che nei prossimi giorni trapeli qualche altro dettaglio interessante. “Solo nomi molto noti” aveva dichiarato Signorini. Vedremo come andrà a finire!