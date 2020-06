Il Paradiso delle signore replica 15 giugno: Federico ha un brutto incidente

Lunedì 15 giugno, al Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Cattaneo verrà spiazzata da una notizia devastante. Federico avrà un incidente e Silvia e Luciano saranno in ansia per lui.

La brutta notizia, purtroppo, influenzerà negativamente anche il rapporto tra Marcello e Roberta, dato che il giovane non saprà come comportarsi con la Pellegrino. La loro vicinanza, intanto, comincerà a diventare pericolosa.

Brutta notizia al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del Paradiso delle signore del 15 giugno rivelano che Silvia verrà spiazzata da una notizia su Federico. Suo figlio ha avuto un incidente e la donna sarà in ansia per scoprire come si evolverà la questione. Marta e Vittorio, allora, non esiteranno a mostrare tutto il loro sostegno alla donna e le chiederanno di stare con loro per il giorno dell’Epifania. In tale giornata, lo shopping center è chiuso al pubblico, dato che Clelia e le Veneri dovranno fare tutto l’inventario.

La notizia inerente l’incidente di Federico incrinerà parecchio anche i rapporti tra Marcello e Roberta. Quest’ultima, infatti, sarà molto turbata per quanto accaduto al suo fidanzato e non riuscirà a comportarsi in modo naturale con il Barbieri. Nel frattempo, però, la loro complicità verrà notata da una persona molto vicina a Federico, stiamo parlando di Silvia, La donna comincerà a nutrire dei seri sospetti sulla fidanzata di suo figlio.

Spoiler 15 giugno: Riccardo vicino ad Angela

Su di un altro versante, invece, vedremo che Riccardo comincerà, per la prima volta, a sentirsi più distante da Nicoletta. Poco per volta, infatti, il giovane riprenderà in mano la sua vita rassegnandosi all’idea di non poter più coronare il suo sogno d’amore con la Cattaneo. Chiave di volta importante per riuscire a superare i suoi problemi d’amore sarà Angela. Il Guarnieri, infatti, nella puntata del 15 giugno del Paradiso delle signore, comincerà ad interessarsi sempre di più alle vicende della Barbieri.

La fanciulla, infatti, nasconde un’aurea di mistero che l’incuriosisce parecchio e lo spinge a voler conoscere sempre più cose sul suo passato e sulla sua vita. D’altro canto, però, il giovane dovrà fare i conti con le intuizioni di Ludovica, la quale comincerà a nutrire dei sospetti in merito all’uomo di cui è innamorata. Nella parte conclusiva della puntata, poi, vedremo che Luciano farà una triste scoperta su Federico. Il ragioniere, però, considerando il turbamento di sua moglie, deciderà di mentirle.