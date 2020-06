Paolo Del Debbio gaffe a Dritto e Rovescio “Mi avete rotto i cogl*oni”

Paolo Del Debbio è nei guai, a fargli lo sgambetto è stato il microfono aperto

Paolo Del Debbio è finito ancora una volta nei guai, questa volta però non si tratta di una sua scelta. In genere le sue gaffe sono causate da sfoghi contro politici, parole non pesate, accuse e molto altro che non ci si aspetta escano fuori dalla bocca di un presentatore TV. Stavolta è diverso,non è stato lui a sbagliare ma il microfono che lo ha tradito. Il conduttore di Dritto e Rovescio pensava di essere già chiuso per la pubblicità, il microfono invece era ancora aperto e chiunque ha sentito ciò che aveva da dire.

Le immagini prima di andare in pubblicità mostrano i tecnici andare via rapidamente sgattaiolando qua e là. Poi si è sentito Del Debbio dire che andava benissimo così. Potrebbe sembrare tutto ok, se la cosa non avesse avuto seguito. Infatti improvvisamente è diventato aggressivo chiedendo a tutti di non rompere i cogl*oni”.

Paolo Del debbio, nessuno paura per la gaf commessa

Paolo Del Debbio è stato subito avvisato dalla regia di quanto accaduto. Gli hanno fatto notare di essere ancora in diretta e che di conseguenza la sua frase è arrivata nelle case di tutti gli italiani. Ma il conduttore non si è assolutamente scomposto, ha dimostrato di non interessarsi minimamente della brutta figura appena fatta ed è andato via anche lui.

Al rientro in trasmissione ha aperto salutando normalmente, senza aggiungere nulla, nemmeno chiedere scusa al pubblico. Tutto con nonchalance come se niente fosse successo. Un altro conduttore al suo posto avrebbe impostato qualche strano discorso per chiedere scusa al pubblico da casa, lui è diverso.

Il conduttore è amato anche per questo

Nonostante tutto Del Debbio è uno dei conduttori più amati della TV italiana. La sua trasmissione va benissimo perché è tra le poche che affronta qualunque tematica, con anima e corpo. Tutti dicono ciò che pensano senza filtri.

Nessuno ha un copione da recitare, il conduttore stesso in più occasioni ha dimostrato di essere sincero e leale, forse anche troppo. Questa è una delle tantissime gaffe alle quali il pubblico di Dritto e Rovescio è abituato. D’altronde è la dimostrazione che né lui, negli autori del programma hanno qualcosa da nascondere. Se così fosse, avrebbero già preso provvedimenti per cercare di contenere le reazioni improvvise di Del Debbio, per tenerlo il più possibile sotto controllo.