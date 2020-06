Federico Fashion Style dei vandali gli distruggono l’auto “L’invidia è una brutta bestia”

Federico Fashion Style: il vetro della sua auto totalmente distrutto

Federico Fashion Style, l’hair stylist dei vip forse il più conosciuto al mondo per il suo modo di essere particolare, estroso, ha ricevuto una bruttissima sorpresa. Dei vandali gli hanno distrutto la macchina. Hanno puntato al vetro dove è scritto il suo nome in grande stile. Si tratta ovviamente di una reazione di odio, rancore nei suoi confronti, come se qualcuno fosse invidioso di ciò che ha raggiunto, di ciò che è diventato, almeno questo è quello che pensa Federico.

Quando ha visto la sua macchina in quelle condizioni ha Infatti lanciato l’accusa nei confronti di chi ha fatto questo terribile gesto. Ha detto che sicuramente si tratta di persone frustrate, di vandali che non sono felici della loro vita che provano invidia verso chi è riuscito a raggiungere dei bei risultati. E in questo modo hanno cercato di ferirlo come se i risultati negativi delle loro vite fossero arrivati per colpa dei suoi successi.

Federico Fashion Style, la rabbia contro i vandali che in un periodo come questo pensano a fargli del male

Federico Fashion Style, ha da poco tempo inaugurato il suo salone di bellezza alla Rinascente, a Roma. All’inaugurazione hanno partecipato Tina Cipollari, Gianni sperti, Gianluigi Martino fidanzato di Valeria Marini e ovviamente anche la bionda soubrette. Per lui è stata una grandissima soddisfazione, qualcuno evidentemente ha provato invidia per il risultato e ha provato a fargli del male distruggendo la sua auto dorata.

Subito dopo l’hair stylist si è scagliato contro i vandali attraverso un post su Instagram, ha affermato di provare sdegno nei confronti di persone che in un periodo difficile come questo, si soffermano sulla sua vita e si sfogano contro di lui. C’è di peggio, ci sono cose molto più importanti a cui pensare.

Un gesto di stizza che colpisce tutti coloro che hanno lavorato duramente per personalizzare la sua auto

Il gesto di cattiveria fatto nei suoi confronti è davvero brutto e meschino. Non ha problemi a sostituire il vetro ciò che però gli dà fastidio è pensare che alla macchina ha lavorato duramente uno staff completo di tecnici prima per la personalizzazione e poi per tutto il resto.

Il loro duro e lungo lavoro è finito così per colpa di persone frustrate che non trovano di meglio da fare. E adesso cosa farà? Farà riparare il vetro personalizzato come prima o rimarrà un vetro semplice come un auto qualsiasi? Il ragazzo non ha parlato delle sue intenzioni e forse non è nemmeno il momento di chiedere.