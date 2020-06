Marion Hansel muore una bravissima regista aveva 71 anni

Marion Hansel deceduta a causa di un arresto cardiaco

Marion Hansel la regista conosciuta in tutto il mondo, è morta all’età di 71 anni a causa di un attacco cardiaco. Aveva compiuto 71 anni proprio il 12 febbraio. La notizia della sua morte è arrivata tre giorni dopo.

Forse per privacy o per qualche importante motivo i suoi familiari hanno scelto mantenere la notizia segreta e renderla pubblica soltanto adesso. Molto probabilmente sì è preferito questo perché si tratta di una grandiosa regista e una notizia del genere era ovvio scuotesse il mondo. La sua arte è entrata rapidamente nel cuore degli appassionati dei film. Una donna di fantasia che ha fatto sognare un po’ tutti.

Marion Hansel una lunga carriera, ecco come ha conquistato il suo pubblico

Marion Hansel, una grandiosa regista che ha colpito il pubblico dritto al cuore nel 1994 con la regia del film Between the Devil and the Deep Blue Sea. Le sue opere sono tantissime ma questo è qualcosa di eccezionale. Non pe niente è divenuto subito opera d’arte ricevendo tantissimi applausi e consensi al Festival di Cannes dell’anno seguente. Con lei collaborarono Stephen Rea, Maka Kotto e Jane Birkin nomi di fama e spessore, nomi indimenticabili.

10 anni prima aveva anche vinto il Leone d’argento al Festival di Venezia 1985 dal titolo Dust, un riconoscimento importante per una regista ai tempi ancora ai primi arbori. Recentemente la donna aveva anche partecipato al Film Festival di Rotterdam. In quell’occasione aveva parlato di tutti i suoi film svelando dei segreti sull’ultima opera, “There was a little ship” partendo dal fatto che l’ispirazione era arrivata durante un viaggio in ospedale. Un’ispirazione insolita che però le ha regalato un certo risultato.

La storia di un’artista a tutto tondo

La regista, artista completa era nata a Marsiglia, in Francia, poi cresciuta nella città di Anversa. Andò subito in Gran Bretagna iscrivendosi alla scuola d’arte per poi fare ritorno in Francia a Parigi studiando alla Circus School di Annie Fratellini. Poi ha raggiunto New York dove legò con il noto attore Lee Strasberg.

La sua carriera nel mondo del cinema ebbe inizio con qualche esibizione di poco conto sul palcoscenico per realizzare cortometraggi. Il primo successo arrivò però qualche tempo dopo, nel 1982 sotto il titolo Le Lit. Quella di cui siamo costretti a parlare oggi è una gravissima perdita nel mondo del cinema che quest’anno è protagonista di una vera e propria strage. Tanti attori e registi hanno lasciato questo mondo in modo inaspettato. È sicuramente un anno indimenticabile.