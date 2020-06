Oroscopo 13 giugno 2020: Acquario carpe diem, Cancro e Scorpione in ripresa

Nel corso della giornata del 13 giugno, l’Oroscopo esorta gli Acquario a cogliere l’attimo perché si prospetta una giornata parecchio positiva. Cancro e Scorpione sono in una fase di rinascita. Gemelli e Pesci sono un po’ nervosi.

Previsioni 13 giugno da Ariete a Vergine

Ariete. Le finanze continuano a darvi dei tormenti. Dovete fare un po’ di economia in più e risparmiare perché nei prossimi giorni potrebbero esserci delle spese impreviste. In amore, invece, la situazione procede bene, specie per le relazioni nate da poco. Per quelle un po’ più longeve, invece, urge una ventata di aria fresca.

Toro. La parola d’ordine di oggi è: calma. L’Oroscopo del 15 giugno vi spinge ad essere molto cauti nelle decisioni che prenderete e nelle relazioni che instaurerete. C’è il rischio di incorrere in discussioni anche di poco conto. Pertanto, la cosa migliore è quella di non dare troppo peso a quello che dicono gli altri.

Gemelli. Oggi potreste essere un po’ irritabili. Molti di voi sentiranno il peso di una duplice forza. Da un lato ci sarà la Luna che vi influenzerà verso una direzione e dall’altro ci sarà il Sole. Questa situazione potrebbe incidere negativamente nel lavoro. Non scattate al primo intoppo, ma cercate di mantenere la calma il più possibile.

Cancro. Si prospetta un periodo di rinascita e di nuovi inizi. Molti di voi si sono trovati a dover fronteggiare degli importanti cambiamenti in questo periodo e l’ansia e la stanchezza cominciano a farsi sentire. Ad ogni modo, non siate frettolosi e date tempo al tempo. In amore continua ad essere un periodo alquanto positivo.

Leone. I leone si troveranno ad affrontare una giornata dal duplice risvolto. Da un lato ci sarà l’amore e dall’altro il lavoro. Queste due sfere stanno viaggiando su binari opposti. Se uno va bene, l’altro ne risente e viceversa. Ebbene, oggi sarà la volta dell’amore, che procederà a gonfie vele. Per il lavoro, invece, dovete aspettare tempi migliori.

Vergine. Coloro i quali erano in attesa di risposte potrebbero riceverle quanto prima. In amore ci sono dei piccoli problemi da risolvere, ma oggi non siete proprio in vena di prendere decisioni in questo senso. Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti che potrebbero farvi cimentare in nuove ed entusiasmanti esperienze.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Attenzione, possibili tradimenti in vista. Il partner o un amico potrebbe farvi un torto, pertanto, è il caso di tenere gli occhi ben aperti. Nel lavoro, invece, ci saranno dei piccoli impedimenti nella giornata odierna, ma dovuti essenzialmente a questioni di tipo organizzativo. Non lasciatevi sopraffare dal giudizio degli altri.

Scorpione. Fase di recupero per i nati sotto il segno dello Scorpione. L’Oroscopo del 13 giugno vi anticipa che sarà una giornata molto energica e all’insegna delle scelte. Oggi potreste mettere a punto molti aspetti della vostra vita, che riguardano sia la sfera privata sia quella lavorativa. Approfittare di questo momento per prendere delle decisioni.

Sagittario. Potrebbe esserci qualche novità sia in amore sia nel lavoro. Attenzione a qualche discussione con il partner. Oggi potreste trovarvi su due lunghezze d’oda differenti, ma non ci saranno problemi se vi mostrerete disposti ad accettare anche giudizi differenti dai vostri. Approfittate di questo week-end per staccare un po’ la spina dal lavoro.

Capricorno. In questo periodo state riscontrando una certa difficoltà nel fare delle scelte. Cercate di essere meno ansiosi e di prendere le cose che vi capitano con maggiore leggerezza. In amore c’è il rischio di risultare un po’ pesanti, cosa che potrebbe portare il partner ad innervosirsi. A lavoro fate attenzione, qualcuno potrebbe giocare sporco.

Acquario. Buone notizie per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 13 giugno preannuncia una giornata all’insegna della positività e delle belle novità. Oggi vi sentirete particolarmente carichi e pieni di voglia di fare. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero esserci degli interessanti risvolti. Carpe diem.

Pesci. La giornata odierna potrebbe essere contraddistinta da qualche fastidioso litigio. Sarete parecchio suscettibili e questo vi spingerà ad innervosirvi facilmente. Il consiglio è quello di rimandare a domani le decisioni importanti e di evitare il più possibile le persone del vostro stesso segno. Se canalizzate la rabbia in qualcosa di costruttivo, potrete riuscire a realizzare anche progetti che prima sognavate.