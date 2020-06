Laerte Pappalardo il figlio di Adriano, brutto malore ricovero in ospedale

Paura per Laerte Pappalardo, l’attore nella notte è stato portato in ospedale, per fortuna le sue condizioni non sono gravi

Laerte Pappalardo è stato portato in ospedale nella notte per un malore. Il figlio del famoso cantante si è sentito male, ma non si con certezza cosa abbia avuto. Fatto sta che è stato accompagnato in ospedale, ma pare che non sia in gravi condizioni. Stando alle notizie trapelate, Laerte si trovava a Marina di Camerota per girare uno spot televisivo nel Cilento.

Purtroppo, mentre si stava concedendo un momento di relax sul lungomare della cittadina Costiera, si è sentito male. Erano circa le 22:30 quando Laerte ha avvertito il malore ed erano presenti anche il padre e alcuni componenti dello staff. E’ stato necessario chiamare l’ambulanza del 118 per poter soccorrere il 44enne, poi è stato condotto all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Laerte Pappalardo non è in gravi condizioni

Il giovane è stato trattenuto per eseguire gli accertamenti necessari a trovare la causa del suo malore, ma non versa in gravi condizioni. Oltre ad essere figlio del famoso Adriano Pappalardo, Laerte è stato sposato con Selvaggia Lucarelli. I due dopo la fine del loro matrimonio non sono mai stati in buoni rapporti. Neanche il figlio Leon è riuscito a farli riappacificare.

Stando a quanto riportato su GossipBlog, anni fa pare che Laerte avesse deciso di creare dei casini durante la separazione. Era stata la stessa Lucarelli a commentare i fatti attraverso Facebook. Allora la blogger e giornalista aveva detto che Laerte è stato fermato con ogni mezzo che aveva a disposizione. E’ stato comunque faticoso e non ha un bel ricordo di quel periodo.

La Lucarelli è l’ex moglie di Laerte

Pare che nel 2013 la Lucarelli avesse denunciato il suo ex marito perché aveva violato gli obblighi di assistenza familiare verso il figlio. La giornalista lo aveva anche denunciato per tutte le ingiurie e falsità che aveva detto sul suo conto. Nato a Milano nel 1976, Laerte Pappalardo è il figlio di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli. Laerte ha conosciuto Selvaggia Lucarelli quando il padre partecipò nel 2007 all’Isola dei Famosi.

Selvaggia aveva detto nel 2013 che Laerte non rispettava gli obblighi della separazione e di mantenimento per il figlio Leon. Le sue parole vennero smentite dall’avvocato della famiglia Pappalardo. Laerte è stato ospite in varie trasmissioni televisive e ha anche preso parte all’Isola dei Famosi.