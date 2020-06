Rosa Maria Sardà l’attrice perde la sua battaglia contro il cancro

E’ morta Rosa Maria Sardà, l’attrice ha perso la sua lotta contro il cancro, lascia un grande vuoto nel mondo del cinema

E’ scomparsa Rosa Maria Sardà, l’attrice è morta all’età di 78 anni dopo aver combattuto contro un tumore. La sua fama è legata al teatro, al cinema spagnolo e soprattutto al regista Pedro Almodovar. La Sardà ha iniziato la carriera come autodidatta in produzioni di minore importanza. Per lei il successo arriva in tv, subito dopo al cinema e al teatro.

Ha vinto due Goya come miglior attrice non protagonista per “Sin vergüenza” e “Perché chiamarlo amore quando è solo sesso?”. Il riconoscimento è il più importante in assoluto in Spagna. Ha rivestito il ruolo di Rosa in “Tutto su mia madre” di Pedro Almodovar nel 1999. Originaria di Barcellona, era nata il 30 luglio 1941 ed è morta nella città natale.

Rosa Maria Sardà aveva scelto di morire a Barcellona

La Sardà era sorella del giornalista Xavier Sardà ed era sposata con il comico Josep Maria Mainat. Dal 2014 l’attrice soffriva di cancro e ha scelto infatti di tornare a Barcellona perché aveva il desiderio di morire nella città natale. Ha combattuto contro il linfoma con tutte le sue forze, ma in una intervista recente aveva detto che il cancro è invincibile.

Per lei non era una lotta quella che stava combattendo, ma era solo un modo per poter programmare il tempo che le rimaneva. Così ha potuto sfruttare quanto le restava per fare quello che le piaceva meglio e stare dove desiderava veramente. Secondo lei il cancro vince sempre e in ogni modo, quindi bisogna pianificare le cose per vivere il tempo al meglio.

L’attrice ha avuto una lunga carriera

Il film “Tutto su mia madre” era stato presentato in concorso al 52esimo Festival di Cannes e ha vinto il premio per la miglior regia. Il film ha anche vinto il Golden Globe come miglior film straniero l’Oscar come miglior film straniero. Il ruolo interpretato dalla Sardà era quello della madre di Rosa, interpretata da Penelope Cruz.

In Italia il film uscì il 17 settembre 1999, ma la Sardà ha girato altre pellicole con Penelope Cruz. Infatti, con lei ha preso parte a film scritti e diretti da Fernando Trueba, “La niña dei tuoi sogni” e “La reina de España” del 2016. Quest’ultimo era il sequel del primo film e l’ultimo al quale prese parte l’attrice.