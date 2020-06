Alfonso Signorini confessione dolorosa, “Il mondo mi è crollato…”

A sorpresa arriva la confessione di Alfonso Signorini, ha scoperto di aver cancellato un messaggio della madre e ha sofferto tantissimo

Durante un collegamento avvenuto fra Alfonso Signorini e la rivista Chi diretta da egli stesso è spuntata una confessione. L’episodio è accaduto nella giornata di giovedì 11 giugno e il conduttore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha aperto il suo cuore. Nella sua intervista ha rivelato dettagli privati che nessuno immaginava.

Il giornalista e conduttore ha confessato particolari molto toccanti della sua vita, anche emozionanti. Per prima cosa ha parlato della coppia Clizia Incorvaia-Paolo Ciavarro che sono al centro di tante polemiche per alcune dichiarazioni di lei. Clizia avrebbe detto qualcosa riguardo al loro rifiuto sulla partecipazione a ‘Temptation Island Vip’. Tuttavia, il reality show ha detto di non aver mai pensato di averlo come concorrenti.

Alfonso Signorini ha parlato della coppia Incorvaia Ciavarro

Il conduttore ha detto che la coppia al momento si trova in Veneto, precisamente a Verona, a casa di Fabio Testi. L’attore pare abbia organizzato un incontro tra ex gieffini. Signorini ha confessato che per quanto riguarda la prossima edizione del ‘GF Vip’ ci sono alcuni nomi che stanno circolando ma sono falsi. Altri nomi tuttavia sono veri.

Il momento più toccante dell’intervista è arrivato quando il conduttore ha parlato di qualcosa che ha vissuto tempo fa. In particolare ha parlato della madre con la quale aveva un rapporto speciale. Un episodio brutto che gli è capitato però lo ha fatto stare molto male. Inoltre, non riesce ancora oggi a capire come sia potuto accadere. Ma cosa è successo a Signorini?

Signorini ha cancellato un messaggio della madre

Signorini conservava gelosamente su una segreteria telefonica antica un messaggio della mamma. Spesso lo riascoltava ed era come se l’avesse ancora accanto. Ascoltare quelle parole gli dava un incredibile conforto, ma tre mesi fa improvvisamente è sparito. Il direttore di ‘Chi’ non ha capito ancora come sia potuto succedere, magari lo ha eliminato per sbaglio, però non ha alcun ricordo di averlo fatto.

Quando ha scoperto che il messaggio non c’era più è stato molto male. Ha passato un giorno di sofferenza e anche dopo al pensiero di averlo perso si sentiva mancare. Il conduttore ha detto di aver scoperto dopo Natale che il messaggio non era più inciso e che gli è crollato il mondo. Per lui è stato un duro colpo.