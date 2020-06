Daydreamer, anticipazioni dal 15-19 giugno 2020: Emre contro Can

Daydreamer, la soap opera turca con protagonista Can Yaman, ha debuttato il 10 giugno su Canale 5, ottenendo un buon successo di pubblico. Cosa succederà nelle puntate in onda dal 15 al 19 giugno 2020? Protagonista sarà Can, alle prese con la cattiveria di Emre, pronto a fare di tutto per mandare in rovina l’azienda di famiglia.

Intanto, Sanem e Can avranno modo di stare ancora insieme. La scrittrice, dopo quel bacio scambiato al buio, non è più riuscita a togliersi dalla mente il fotografo e capirà di provare qualcosa di forte per lui. Canem, dal canto suo, si domanderà chi sia la ragazza alla quale ha dato il suo passionale bacio, credendo fosse la fidanzata.

Daydreamer, trame della prossima settimana

Negli episodi della soap opera turca in onda la settimana prossima, conosceremo meglio uno dei personaggi antagonisti. Si tratta di Emre, che è riuscito ad ingannare Sanem. Grazie al suo tranello, il ragazzo potrebbe vincere una campagna pubblicitaria molto importante, mettendo al tappeto Can. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Daydreamer, Emre e Aylin si metteranno d’accordo per rubare lo scatto principale della campagna al Divit.

Le cose però non andranno come previsto. La foto verrà scartata e Aylin ed Emre andranno su tutte le furie. Sanem vivrà dei momenti esilaranti in compagnia di Can. I due verranno invitati ad un party aziendale, ma la ragazza cadrà in piscina, dove si tufferà anche il fotografo. La tensione tra i due sarà altissima. Nelle prossime puntate di Daydreamer. Emre proverà ancora una volta a convincere Sanem a mettersi contro Can, ma senza ottenere nulla.

Nihat e Mevkibe decidono di mettere in vendita il negozio

Continuando con le anticipazioni di Daydreamer, vedremo i genitori di Sanem vendere il negozio. Ormai il debito è stato saldato grazie all’aiuto della giovane e possono godersi la loro vecchiaia in pace e tranquillità. Emre e Aylin saranno intenzionati a rendere impossibile la vita di Can. Non essendo riusciti a vincere la campagna pubblicitaria, proveranno a strappargli un contratto per accaparrarsi la Arzu Tas.

Ci sarà poi un colpo di scena nelle puntate di Daydreamer in onda su Canale 5 dal 15 al 19 giugno 2020. Leyla potrebbe essere la talpa, visto che è dal suo computer che sono partite le mail per Aylin è quello di Leyla. Can e Sanem invece si metteranno in viaggio per raggiungere la modella, con l’obiettivo di farla tornare a lavorare per la loro agenzia pubblicitaria, ma non sarà semplice.