Uomini e Donne, Ursula Bennardo sbotta contro la madre di Nicola Vivarelli: “Se fossi mio figlio mi nasconderei”

Ursula Bennardo non crede alla storia di Gemma e Nicola

Nonostante Uomini e Donne è in pausa estiva da qualche giorno, sul web e sui social si continua a parlare di alcuni protagonisti. Tra questi, come era prevedibile, anche la coppia composta da Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli. I due in queste settimane hanno scatenato una serie di polemiche per l’enorme differenza d’età, oltre 40 anni e perché secondo il pubblico Sirius la sta prendendo in giro.

Resta il fatto che la dama torinese e il suo toy boy sono usciti dal programma di Maria De Filippi con l’intenzione di proseguire fuori la conoscenza. Di recente, però, ad alimentare altre critiche sono state le dichiarazioni della madre del ragazzo, affermando che lui non ha nessuna fidanzata fuori e che il figlio ha un serio interesse per Gems. A tal proposito un’ex del parterre senior, ovvero Ursula Bennardo su Instagram ha sbottato così: “Se fosse mio figlio mi nasconderei”.

L’ex dama sbotta contro la madre di Sirius

La frequentazione di Gemma e Nicola all’interno del Trono over ha scatenato una serie di polemiche. Ora ad alimentarne altre ci ha pensato la madre del 26enne attraverso delle dichiarazioni inaspettate. La donna ha preso le difese della coppia dicendo che li vede bene. Parole che non sono piaciute per niente alla compagna di Sossio Aruta.

Dopo aver visionato le dichiarazioni del genitore di Vivarelli, Ursula Bennardo si è precipitata sul suo seguitissimo account Instagram per dire la sua. “Signora mamma di Nicola, ma che fa? Ci mette anche lei la faccia in questo teatrino di suo figlio sparando min**iate! Ma suvvia. La dignità vale più del successo”, ha asserito l’ex dama del Trono over e madre della piccola Bianca.

Ursula e Sossio fanno gli auguri alla figlioletta Bianca

E a proposito di quest’ultima, dopo la sua uscita da Uomini e Donne con Sossio Aruta, la piccola Bianca ha portato tanta gioia nella loro famiglia allargata. Ricordiamo, infatti che l’ex calciatore ha già due figlio da un precedente matrimonio e altri tre li ha Ursula Bennardo.

Di recente la new entry ha compiuto otto mesi e tale ragione l’ex dama ha fatto una dedica su Instagram: “8 mesi di emozioni, amore, felicità. Sei buona ma sveglia e intelligente, sei simpatica ed hai un sorriso troppo bello. Stai crescendo troppo in fretta amore mio, per favore lasciami godere ogni singolo giorno con calma”. Ovviamente anche il padre ha spesso delle parole al miele per la figlia, dicendo: “8 mesi di te amore mio. Io e la mamma siamo due genitori fortunati”.