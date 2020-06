Gemma e Sirius, scatta il primo bacio tra i due dopo Uomini e Donne: passione in taxi

Nel corso di una recente intervista con il Magazine di Uomini e Donne, Gemma e Sirius hanno rivelato di essersi scambiati il primo bacio. La dama torinese è sembrata molto serena nel raccontare quanto accaduto e come stiano procedendo le cose tra i due al di fuori delle telecamere.

Coloro i quali credevano che una volta spenta la lucina rossa i due non si sarebbe incontrati mai più, dovranno ricredersi. Dopo il talk show, infatti, sembra proprio che la conoscenza tra i due si stia intensificando sempre di più, fino a lasciarsi andare a momenti romantici in un taxi.

L’incontro tra Gemma e Sirius

Gemma Galgani ha raccontato di aver dato il primo bacio ufficiale a Sirius mentre i due erano in un taxi a Roma. In questi giorni, i due piccioncini sono stati avvistati per le strade di Roma in atteggiamenti parecchio romantici. Le foto, ovviamente, hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. Ad ogni modo, dopo tanti rumors, la Galgani ha chiarito la questione. La donna ha ammesso di essersi incontrata con il suo spasimante e di aver trascorso insieme a lui dei momenti indimenticabili.

Durante la loro passeggiata hanno incontrato molte persone, le quali si sarebbero mostrate stranamente comprensive nei confronti dei due protagonisti. Queste affermazioni, ovviamente, lasciano un po’ perplessi considerando l’impatto mediatico che sta avendo la conoscenza tra due persone con età così diverse. In ogni caso, la dama torinese è entrata ulteriormente nel merito della vicenda ed ha fatto delle confessioni anche un po’ intime.

Le confessioni sul primo bacio

La donna, infatti, ha detto che al termine della loro meravigliosa uscita, i due hanno preso lo stesso taxi, seppur diretti in destinazioni differenti. Nel tragitto, i due si sono sfiorati le mani, si sono accarezzati e, finalmente, hanno cominciato a riscoprire il calore del contatto umano. Al termine della corsa, poi, quando Gemma è scesa dalla macchina, Sirius le ha dato il primo bacio. Risulta importante precisare che entrambi indossavano la mascherina a causa delle restrizioni ancora in atto.

Gemma, però, non ha potuto fare a meno di confessare di aver provato delle splendide emozioni. La Galgani, inoltre, ha parlato di progetti futuri che ha con il giovane corteggiatore. I due stanno pianificando i loro prossimi incontri, pertanto, non è escluso che ci saranno altri interessanti sviluppi. Intanto, Nicola ha pubblicato su IG una dedica probabilmente rivolta a Gemma.