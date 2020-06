Romina Carrisi vicino alla sorella Ylenia, la straziante rivelazione: “Mi sono accorta solo adesso” [FOTO]

Romina Carrisi e quei silenzi sulla scomparsa della sorella maggiore

In questi 26 anni Romina Carrisi, quartogenita di Al Bano e Romina Power ha detto poco e niente sulla scomparsa della sorella Ylenia. Ricordiamo che quest’ultima ha fatto perdere le sue tracce nel 1994 mentre si trovava a New Orleans e da allora non si hanno più sue notizie.

Un fatto di cronaca che ha sconfitto l’intera famiglia ma anche tutti i fan della storica coppia. Solo Cristel ha parlato in maniera più approfondita della vicenda dicendo, in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, come di quel periodo ricorda i pianti della madre disperata per l’assenza di una figlia della quale non si sa più nulla.

La sparizione di Ylenia Carrisi

Senza ombra di dubbio la sparizione di Ylenia Carrisi ha contribuito alla separazione tra Al Bano e Romina Power. I due si sono date delle colpe a vicenda e alla fine quell’unione sancita negli Anni Settanta si è spezzata definitivamente. Anche i fratelli della ragazza ne hanno risentito moltissimo, soprattutto Yari e Cristel che erano più grandi e consapevoli di quello che era accaduto.

Un po’ meno Romina Junior, essendo la più piccolo ha solo ricordi vaghi della sorella maggiore. In tutto questo tempo la 33enne non ha mai proferito parole sulla vicenda, forse per non soffrire maggiormente e pensare Ylenia solo nei suoi ricordi. Di recente, però, la ragazza ha fatto qualcosa di incredibile dimostrando di avere un animo sensibile.

L’appello di Romina Carrisi su IG

Qualche ora fa Romina Carrisi, quartogenita della storica coppia, ha visto un messaggio scritto in un foglio, e sparso per le vie della Capitale. Un manifesto in cui un uomo chiedeva aiuto con lo scopo di ritrovare il fratello sparito nel nulla prima che scoppiasse la pandemia da Covi-19. Il soggetto ha fatto perdere le sue tracce a gennaio 2020 non facendo più ritorno nella propria abitazione.

A quanto pare la persona in questione ha dei seri problemi di salute mentale e ha anche bisogno di cure. Per tale ragione la 33enne ha condiviso l’appello sul suo account Instagram, scrivendo il seguente messaggio: “Mi sono accorta solo dopo della data… se lo vedete, scrivete a Mirko, suo fratello”. Ecco la foto postata tra le sue Stories: