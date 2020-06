Uomini e Donne, Gemma su Nicola: ”Sensazione meravigliosa”

Gemma Galgani, dopo la chiusura dell’edizione del programma Uomini e Donne è stata intervista dal settimanale ufficiale. La dama torinese ha parlato del suo rapporto con Nicola Vivarelli, alias Sirius, il giovanissimo corteggiatore che ha conosciuto via chat durante il particolare format del Trono over andato in onda durante il periodo della quarantena.

Nonostante le chiacchiere e le polemiche per via della differenza d’età e per il sospetto che Nicola sia in Tv solo per visibilità, Gemma continua per la sua strada. Durante le puntate di Uomini e Donne ha avuto modo di conoscerlo meglio, e non solo. I due sono infatti usciti insieme anche senza la presenza delle telecamere e a raccontare come è andata è stata proprio la diretta interessata.

Uomini e Donne: il racconto di Gemma

Gemma, nella sua intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha raccontato della sua prima uscita lontano dalle telecamere con Nicola. I due dono andati a Casterl Sant’Angelo per una passeggiata, un primo ”assaggio” della vita normale che potrebbero condurre insieme una volta usciti dal programma. Gemma, al settimo cielo, ha detto di essere riuscita a convincere Nicola a lasciarsi un po’ andare mangiando cibo fritto, abitudine che il ragazzo non ha, visto che conduce una vita sana e fa molto sport.

Il racconto di Gemma si è fatto decisamente più interessante quando ha rivelato che in taxi si sono avvicinati, sfiorati e giocherellato intrecciando le dita. Gesti ai quali non era più abituata, anche per via del lungo periodo di emergenza sanitaria che ha costretto tutti a stare lontani. Una volta scesa dal taxi, lei e Nicola Vivarelli si sono scambiati anche un bacio con la mascherina: ”Sensazione meravigliosa, me la sono portata dentro per tutta la notte”, ha svelato la dama torinese di Uomini e Donne.

La gioia di Gemma

La dama torinese ha quindi detto di aver salutato Nicola senza fare alcun programma preciso. Senza dubbio, l’intenzione comune è quella di proseguire la conoscenza e continuare a frequentarsi anche dopo Uomini e Donne, in pausa per le vacanze estive. La Galgani ha quindi detto che Nicola ha manifestato l’intenzione di venire a trovarla a Torino al più presto.

Inoltre, Gemma ha fatto sapere che anche Nicola l’ha invitata nella città in cui abita, pronto a farle assaggiare la cucina del posto e farle conoscere sua mamma, alla quale è molto legato. Sarà arrivato l’amore per la dama storica di Uomini e Donne?