Uomini e Donne, Carlo e Cecilia, la prima intervista: la coppia parla già d’amore

Carlo e Cecilia sono pronti a parlare d’amore tra le emozioni che hanno vissuto nel programma e in queste settimane senza le telecamere. Ecco la loro prima intervista di coppia

Uomini e Donne: Carlo e Cecilia, la prima intervista dopo la scelta

Il percorso di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne è stato bruscamente interrotto dall’emergenza Coronavirus. Il programma di Maria De Filippi è stato sospeso e i tronisti messi in stand-by. Al contrario di quello che si pensava, oltre a Giovanna, anche Carlo e Sara hanno fatto la loro scelta. Carlo, in particolare, ha deciso di scegliere Cecilia Zagarrigo.

L’ha fatto già ad aprile, quando si è reso conto che nella sua testa c’era solo lei. Come ha raccontato a Uomini e Donne Magazine, Cecilia per lui era un chiodo fisso e ha riguardato tutte le loro esterne. In più, anche dopo i litigi o i momenti di lontananza lui si sentiva sempre più vicino a lei e non ha mai mollato la presa. Adesso l’ex tronista non potrebbe essere più felice di aver fatto questa scelta insolita.

I giorni dopo la scelta

Dunque, Carlo ha fatto la sua scelta a metà a aprile e dopo quel giorno lui e Cecilia (che non se lo aspettava minimamente) sono rimasti chiusi in albergo per 11 giorni. Nonostante i mesi lontani, in quei giorni, a stretto contatto 24 ore su 24, sono stati benissimo. In poco tempo hanno trovato una loro complicità e un loro equilibrio che li fa sorridere e stare bene insieme.

Carlo ha scoperto una persona generosa, lunatica ma premurosa. Cecilia ha scoperto una persona semplice, con un grande cuore. Lui ha avuto modo di conoscere i genitori di lei e le amiche perché qualche giorno fa è andato a Milano. Mentre tra qualche settimana toccherà a Cecilia andare a casa di Carlo a conoscere familiari e amici, ma la mamma la adora già.

La coppia parla già d’amore

L’affiatamento che hanno scoperto di avere dopo il percorso a Uomini e Donne sta portando entrambi a pensare ad un sentimento importante. Infatti, lo stesso Carlo nell’intervista ha detto che sono sulla strada giusta per poter parlare d’amore. Cecilia ha confessato che si sta innamorando di lui.

Presto Carlo prenderà una casa per l’estate a Jesolo e questa sarà un’occasione per trascorrere insieme alcuni mesi. Stare insieme giorno per giorno permetterà alla coppia di vivere la normalità. Poi, dopo l’estate, vogliono capire come affrontare la distanza. Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Carlo e Cecilia?