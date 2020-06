Raimondo Todaro, arriva una lettera speciale: “Sono qui sempre per te, ricordalo…”

Raimondo Todaro in questi mesi è stato, suo malgrado, al centro del gossip più sfrenato. La causa del continui chiacchiericcio che da settimane lo vede protagonista, è la fine del suo matrimonio con la ballerina Francesca Tocca. I due, che hanno una meravigliosa bimba, si sono detti improvvisamente addio, lasciando i fan di stucco.

Todaro e Francesca, un addio sofferto

Le voci di una crisi profonda hanno iniziato a circolare già a dicembre, ma i fan della coppia hanno decisamente perso le speranze a seguito del flirt diventato poi di pubblico dominio, tra Francesca Tocca e il concorrente di Amici Valentin. La danzatrice e l’allievo hanno infatti avuto una storia d’amore, la cui notizia è scoppiata come una vera e propria bomba ad orologeria.

Dopo giorni di pettegolezzi intensi, il ballerino di Ballando con le stelle ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire su una questione. Con un lungo e commovente post su Instagram, recentemente Todaro, con l’eleganza che lo contraddistingue, ha voluto salutare a suo modo la madre di sua figlia ed ex compagna. Un post che ha ricevuto boom di like e di commenti, tra i quali anche quelli dell’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti.

Un gesto, quello di Todaro, che segna anche una pace con la sua ex, segno della sua volontà di voler mantenere un rapporto civile per amore della loro piccoletta. (Continua dopo la foto)

La vicinanza dell’amico Stefano Oradei: insieme a Ballando con le stelle

In questo momento per lui così delicato, sono molti gli amici che gli stanno mostrando vicinanza, tra questi il collega Stefano Oradei. Il ballerino ha voluto lasciare a Riamondo Todaro un messaggio, una lettera che quest’ultimo ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram.

Le parole scritta documentano un’amicizia profonda, fatta di stima e quasi fratellanza: ” “Broooooo!!! Questi mesi ci hanno dato l’emozione di unirci non solo come fratelli, ma ancora di più… con un legame indelebile… un legame a vita e sono orgoglioso di te per come sei, per quel quello che fai e per quello che faremo insieme. Questa casa è solo l’inizio del successo della vita… io sono qui bro sempre per te per sempre… ricordarlo in ogni istante”.