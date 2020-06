Jorge Arantes, ex marito J.K. Rowling, “le ho dato uno schiaffo nessuna violenza”

L’ex marito Jorge Arantes afferma di averla solo schiaffeggiata e di non aver usato violenza

La recente vicenda che ruota attorno al personaggio di JK Rowling sembra andare ancora per le lunghe. Recentemente abbiamo visto le accuse ai danni della famosa scrittrice britannica. Adesso è l’ex marito Jose Arantes a parlare, sostenendo di non aver usato la violenza su di lei.

L’autrice ha pubblicato nel proprio blog la notizia riguardante gli abusi subiti per offrire un contesto adeguato ai commenti spiacevoli sui transgender. Le sue affermazioni hanno creato molto scalpore a livello internazionale. In particolare ha affermato che nonostante fosse sotto gli occhi di un pubblico veramente vasto da qualche decennio, non si è mai permessa di parlare pubblicamente. Ha anche detto di non classificarsi come una sopravvissuta agli abusi domestici e sessuali.

Jk Rowling afferma di non aver mai parlato pubblicamente riguardo agli abusi subiti

La scrittrice ha continuato dicendo che non ne ha mai parlato non per vergogna, ma perché sono momenti da dimenticare. A tal proposito l’ex marito Jorge Arantes, famoso giornalista televisivo, controbatte affermando che non l’ha mai maltrattata e che gli abusi non sono mai stati prolungati.

Inoltre, sostiene che la sua non è classificabile né come violenza domestica né come violenza sessuale, ma che l’ha soltanto schiaffeggiata. Come riportato dal Sun, il famoso giornalista televisivo portoghese si dice essere preparato a restituire indietro le accuse della scrittrice. Il giornalista ha anche negato in maniera assoluta che ci siano state situazioni violente durante la loro relazione.

Arantes afferma che gli abusi non sono stati sistematici

Inoltre, ciò su cui il giornalista continua a farsi leva è il fatto che a detta sua gli abusi non sono stati sistematici nel tempo. In più, il giornalista portoghese controbatte le parole dell’ex moglie affermando che la responsabilità è tutta sua. Lui non c’entra nulla e non ha alcuna responsabilità su quanto accaduto.

La famosa autrice britannica sembra non aver restituito ancora un’ulteriore risposta a queste affermazioni sostenute dall’uomo con il quale è stata sposata per 3 intensi anni. Dal loro matrimonio è nata una figlia, che oggi ha 27 anni. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa quest’ultima dell’evoluzione della vicenda che coinvolge i genitori, ormai divorziati da diversi anni. La scrittrice, come tutti sanno, è famosa nel mondo per la celebre saga di Harry Potter che ha avuto un successo internazionale.