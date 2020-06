Grande Fratello Vip: tra i possibili concorrenti Patrizia De Blanck

C’è grande attesa per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Cominciano a circolare sul web le prime indiscrezioni. A condurre il reality sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Il giornalista, in una recente intervista, ha fatto sapere che la produzione ha visionato quaranta vip, tutti di portata elevata. Alcuni di essi sono addirittura degli ”insospettabili”. Signorini ha promesso che il cast della nuova edizione sarà ”stellare”.

Intanto, si stanno facendo molte ipotesi su chi entrerà nella casa più spiata d’Italia. Tra i papabili concorrenti ci sarebbe la vulcanica Patrizia De Blanck. Nelle prossime settimane invece, in programma i provini per i ”giovani” del Grande Fratello Vip. Come ha fatto sapere Signorini, la scelta è molto ampia in questo caso e occorrerà valutare diversi fattori prima di arrivare ad una scelta ufficiale.

Grande Fratello Vip: le indiscrezioni sul cast

Chi farà parte della prossima edizione del reality in onda su Canale 5? Le indiscrezioni e i gossip corrono veloci in rete. Intanto, è stata confermata la conduzione di Alfonso Signorini, lieto di ripetere l’esperienza dell’anno passato. Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda nel mese di settembre, salvo cambi repentini di palinsesto.

Pare che a candidarsi per i provini del Grande Fratello Vip sia stato Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo certamente ha fascino e personalità e nella casa potrebbe creare dinamiche interessanti. Tra gli interessati alla partecipazione del reality ci sarebbe anche Francesca Cipriani, la maggiorata che ha anche partecipato all’Isola dei famosi, regalando al pubblico momenti esilaranti.

Elisabetta Gregoraci nel cast

Signorini ha promesso un cast stellare per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Non a caso, sembra che Elisabetta Gregoraci sia la prima concorrente ufficiale ad entrare nella casa di Cinecittà, anche se la notizia non è stata ancora confermata. Chi avrebbe detto di no è invece Gabriel Garko. Un altro Vip interessato a partecipare al reality in onda su Canale 5 sarebbe Massimiliano Morra. Presenti all’appello anche Andrea Damante (che dovrebbe tuttavia separarsi da Giulia De Lellis) e le sorelle Buccino.

Tra le Vip più ambite, rientrano Flavia Vento e una misteriosa nobile. In molti hanno pensato che possa trattarsi di Patrizia De Blanck. La nobildonna era finita al centro dell’attenzione durante il periodo della quarantena per aver invitato sua figlia Giada ad andarsene di casa. Sarà lei a varcare la porta rossa? Non resta che attendere le prossime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip.