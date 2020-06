Il web è contro Andrea Damante: ‘Non ti importa nulla dei tuoi fan’

Il web è contro Andrea

Da quando è arrivata la pandemia, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono al centro del gossip per il loro ritorno di fiamma. Hanno deciso di tornare insieme dopo la rottura definitiva di lei con Andrea Iannone. Quest’ultimo non ha potuto fare altro che gettare la spugna, in quanto tutti davano per scontato che i due ci avrebbero riprovato.

Come se non bastasse gira voce che convoleranno a breve a nozze. Purtroppo nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne sta ricevendo tante critiche per l’atteggiamento che sta assumendo riguardo il distanziamento sociale. A causa della situazione molte attività stanno avendo delle difficoltà nel riavviarsi. Tra queste c’è quella delle discoteche, in cui il ragazzo lavora proponendo la sua musica. E’ a favore della riapertura, dunque molti gli stanno puntando il dito contro.

‘Non penso alla salute della popolazione italiana’

Il web è contro Andrea per alcune affermazioni fatte in merito alla triste situazione lavorativa dei locali notturni. L’estate è un periodo ottimo per lui, noto per il talento nell’ambito della musica. Ha sempre riscosso un enorme successo nelle più famose località balneari. In questo periodo le persone non possono riunirsi per ballare, dato che bisogna rispettare i 2 metri di distanza.

Non possono creare degli assembramenti e in luoghi circoscritti risulterebbe difficile non avere contatti fisici ravvicinati. Colpi di tosse e goccioline di sudore potrebbero essere letali. Del resto con il passare dei giorni aumenta il numero delle vittime. Andrea si è lamentato, chiedendo di ritornare alla normalità.

I fan credono che non gli importi nulla della loro salute. Sembra che sia interessato esclusivamente al guadagno economico. Del resto lui non avrebbe problemi perché la consolle è sempre collocata su un piano rialzato, lontano dalla pista centrale.

Proposta di matrimonio

Se da un punto di vista lavorativo non sta avendo delle gratificazioni, sul pian sentimentale non si può lamentare. Giulia è tornata da lui senza alcuna esitazione. Hanno trascorso la quarantena sotto lo stesso tetto, ma hanno deciso di attendere prima di uscire allo scoperto. Adesso si dichiarano più uniti e innamorati al punto tale da suggellare il loro amore con un anello. La giovane l’ha ricevuto il giorno del loro anniversario. Si presume che l’anno prossimo faranno questo importante passo.