Karina Cascella, ospitate bloccate da Barbara D’Urso, i motivi: “Non sono dispiaciuta” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Karina Cascella ha risposto ad un po’ di domande dei fan, tra cui anche quelle inerenti il fatto che le sue ospitate in tv pare siano state bloccate. L’opinionista, che solitamente era una figura fissa nei salotti di Barbara D’Urso, non si vede da un bel po’ di tempo nel piccolo schermo.

La donna, allora, dinanzi l’ennesima domanda, ha deciso di spiegare la situazione. Innanzitutto ci ha tenuto a ribadire che il motivo per il quale non lavora in televisione da parecchio è legato ad una sua specifica volontà. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco perché Karina Cascella ha bloccato le ospitate

Karina Cascella si è cimentata in un botta e risposta con i fan ed ha parlato del motivo per cui le ospitate, specie da Barbara D’Urso, sono bloccate. La protagonista ha cominciato ad affrontare l’argomento parlando dei suoi progetti lavorativi in tv. In merito a questo argomento ha detto che non ha nessun attività in cantiere. Per adesso è tutto completamente fermo sotto questo punto di vista, ma per lei non è un problema.

La Cascella, infatti, ha detto che sta approfittando di questa grande pausa per trascorrere più tempo con la sua famiglia e con sua figlia Ginevra. Per tale ragione, non sente minimamente la mancanza delle telecamere. Nelle Instagram Stories successive, però, l’influencer è andata un po’ più a fondo ed ha toccato il tasto Barbara D’Urso. In merito alla questione ha rivelato di essere stata lei ad informare Lady Cologno del fatto che non fosse più disposta ad andare nei suoi programmi. Il motivo risiede nell’emergenza sanitaria scoppiata in questi mesi.

L’infliuencer è mantenuta?

In clima di pieno COVID-19, Karina Cascella ha voluto bloccate le sue ospitate nelle trasmissioni perché aveva troppa paura ad esporsi. Risiedendo anche in uno dei fulcri principali dell’epidemia, la protagonista ha preferito barricarsi in casa rinunciando a tutti i lavori. Anche adesso che l’emergenza è finita, però, la D’Urso non la sta più chiamando per ricoprire il ruolo di opinionista e questo è molto strano. Ad ogni modo, la Cascella si è detta pronta a tornare qualora la conduttrice ne dovesse avere bisogno.

Questo argomento è stato da spunto per sollevare una nuova polemica. Molti utenti, infatti, hanno accusato Karina di non necessitare di lavorare in quanto mantenuta da un uomo ricco. L’opinionista, allora, ha risposto con un sonoro: “Dovete schiattare”.