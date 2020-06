Uomini e Donne, il trono classico è stato cancellato: l’inaspettata decisione di Maria De Filippi

In queste ore, sul web è esplosa una bomba che riguarda il trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare il format del programma più seguito del pomeriggio regalando ai fan delle novità inaspettate.

Nello specifico, il trono classico non andrà più in onda così come eravamo abituati a vedere fino a poco prima della quarantena. Ma quindi ci si concentrerà solo sugli over? Vediamo tutti i dettagli.

Il cambiamento di Uomini e Donne

A causa dell’emergenza sanitaria, Uomini e Donne è stato costretto ad una breve interruzione che ha riguardato sia il trono classico, sia quello over. Questa pausa, poi, è stata subito seguita dal ritorno del programma in una versione anticonvenzionale che non ha affatto entusiasmato i telespettatori. Dopo questa seconda fase, durata solo due settimane per ovvi motivi, la De Filippi ha deciso di fare una sorta di esperimento. La conduttrice ha provato a mixare i due troni dando luogo ad un format combinato, chiamato Tinder.

Le cause che hanno spinto verso questa direzione sono risiedute essenzialmente nelle restrizioni in vigore in Italia a causa del COVID-19. Ad ogni modo, questo cambiamento è stato molto appezzato dagli spettatori che, infatti, hanno garantito libelli di share degni di nota. Questo, dunque, ha spronato gli autori e, soprattutto, la presentatrice, a decidere di continuare su questa linea.

Trono classico cancellato e spoiler sui tronisti

La padrona di casa, dunque, ha cancellato il trono classico di Uomini e Donne facendo sì che si unisca a quello over. I più giovani e i più grandi, dunque, di uniranno in un nuovo format a partire dal prossimo settembre. Questa notizia sta facendo il giro del web e sta spaccando in due i fan del programma. Da un lato, infatti, ci sono coloro i quali avrebbero voluto che il talk show tornasse nella versione originale. Dall’altro, invece, ci sono persone molto favorevoli a questo cambiamento.

Ad ogni modo, restano ancora molte cose da chiarire. La prima riguarda, sicuramente, il trono di Daniele Dal Moro, il quale è stato improvvisamente interrotto senza fornire alcuna spiegazione. Molto probabilmente al ragazzo verrà data una seconda opportunità a partire dal mese di settembre. Per adesso, il programma è in ferie anche se i gossip in merito agli esponenti del parterre non vanno mai in vacanza.