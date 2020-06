Serena Enardu messa alle strette dai fan: “Dì la verità, state insieme?” lei: “C’hai beccato” (FOTO)

Quest’oggi è appena stata pubblicata l’intervista esclusiva di Serena Enardu in cui la protagonista ha risposto a tutte le domande più scottanti sulla sua relazione. A seguito di tale pubblicazione, la dama si è sfogata sui social con i fan e ci ha tenuto a ribadire il suo punto di vista.

Ad un certo punto, però, nelle sue Insatgram Stories si è intromesso un uomo, tale Stefano, amico di vecchia data della Enardu. Ai fan è subito apparsa lampante la forte sintonia esistente tra i due, pertanto, le domande sono state inevitabili.

Serena e la vicinanza con Stefano

La storia tra Serena Enardu e Pago sembra, ormai, giunta al capolinea. Se lui, però, ha lasciato ancora una porta aperta, il pensiero di lei è decisamente più irrevocabile. La donna, infatti, non ha nessuna intenzione di fare pace con il suo ex. Nelle recenti IG Stories ci ha tenuto a palesare la sua sorpresa nel leggere certe dichiarazioni rilasciate dal cantante. In ogni caso, pian piano la protagonista sta riprendendo in mano la sua vita e si sta rialzando. In questo, una mano importante gliela sta dando la sua famiglia e anche i suoi amici.

Tra questi, però, ce n’è uno in particolare che, ormai, sembra essere un ospite fisso a casa della sarda. Proprio alcune ore fa, ad esempio, Stefano si è recato a casa della protagonista per andare a fare delle commissioni. Prima di uscire, però, Serena Enardu si è divertita a mostrare alcuni attimi di follia in cui i due si sono cimentati in simpatiche gag e balletti. Ad un certo punto, quindi, i fan hanno cominciato a fare delle domande.

La Enardu prende in giro i fan

In molte hanno chiesto ai due se, in realtà, non ci fosse qualcosa di più tra loro invece di una semplice amicizia. Entrambi non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere e di ironizzare sulla vicenda. L’insistenza dei fan, però, ha spinto Stefano ad intervenire direttamente sulla vicenda per dire all’utente di non essersi perso nulla di questi ultimi 40 anni.

I due, infatti, sono amici da quando erano bambini e mai si sognerebbero di mettersi insieme. Serena ha continuato ad ironizzare facendo credere ai fan investigatori di averci azzeccato. Infine, ha chiarito che non si fidanzerà con lui in quanto vuole averlo accanto a sé per tutta la vita e questo è possibile solo se restano amici.