Maurizio Aiello tra le vittime delle truffe amorose, rubate le sue foto

Maurizio Aiello è tra gli attori italiani più noti. Lanciato nel 1995 da La Piovra 7, l’uomo è diventato noto al grande pubblico televisivo soprattutto per il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera italiana Un posto al sole. Nonostante sia così conosciuto in Italia, l’attore ha denunciato nelle ultime ore di essere stato vittima di truffe amorose.

A parlare di questo tipo di truffe è stato Chi l’ha Visto? e, nei mesi scorsi, anche Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Maurizio Aiello ha reso noto di essere stato vittima di un furto delle sue foto sul web. La sua immagine veniva poi utilizzata per ingannare le donne ed estorcere loro del denaro. Cos’ha raccontato, esattamente, l’attore? Vediamolo.

Il meccanismo delle truffe amorose

Fino a qualche tempo fa nemmeno esistevano e, anche se avvenivano, succedeva in maniera molto sporadica. Oggi, invece, il fenomeno delle truffe amorose ha assunto dimensioni incredibili. Tantissime le donne e gli uomini truffati con questo tipo di stratagemma. Amori nati su internet, parlando solo al telefono e senza mai essersi incontrati di persona. Le foto, però, vengono inviate. Peccato che l’ignara vittima riceva foto rubate da altri profili e non appartenenti alle persone con cui chattano.

Al momento del primo incontro, poi, scatta la truffa. Un imprevisto qualsiasi impedisce al truffatore di spostarsi. Si tratta, ovviamente, di una scusa per farsi inviare denaro magari per sbloccare una carta di credito o acquistare i biglietti. Una volta ricevuti i soldi, poi, i malintenzionati non si fanno più sentire e trattengono, illecitamente, il denaro di chi sperava di aver trovato l’amore.

Le parole di Maurizio Aiello

Maurizio Aiello non è il primo nome noto a finire in queste truffe amorose. Le sue foto sono state, infatti, rubate e utilizzare per circuire ignare donne. “Fino a 5 mesi fa non ero al corrente di niente” ha detto l’attore. “Poi mi chiama Chi l’ha visto? e mi mette al corrente di quest’incresciosa situazione”. All’inizio, racconta, era circoscritto in Francia. Poi ha scoperto, invece, che le sue foto venivano utilizzate anche oltreoceano.

“Hanno rubato le mie fotografie“ ha proseguito a raccontare Maurizio Aiello. “Le mie e quelle dove sto coi miei bambini. Fanno credere che io sia un single, un vedovo, un separato in cerca di un nuovo amore”. Aiello ha comunicato che 45 profili falsi sono già stati chiusi. Nel frattempo, però, ha messo tutti in guardia dato che di profili fake ne nascono sempre.