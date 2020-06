Raffaella Fico di nuovo innamorata? L’indizio “scomparso”

Ad un anno dalla sua separazione con Alessandro Moggi, per Raffaella Fico sembra essere di nuovo tempo di amore. La bella partenopea, lanciata diversi anni fa dal Grande Fratello 8, ha infatti lanciato diversi indizi in merito che l’hanno fatta rimbalzare, di nuovo, al centro del gossip.

Dopo Mario Balotelli e, per l’appunto, il figlio dell’ex dirigente della Juve, Raffaella Fico è apparsa nuovamente felice accanto ad un uomo. Si tratterebbe, in base alle indiscrezioni, di un imprenditore con il quale la donna aveva postato su Instagram un selfie successivamente rimosso. L’identità della presunta nuova fiamma della Fico, però, pare essere ormai nota. Di chi si tratta?

Raffaella Fico, una vita sentimentale travagliata

La vita sentimentale di Raffaella Fico pare essere stata sempre abbastanza travagliata. Conoscono tutti la storia d’amore con il calciatore Mario Balotelli che ha portato alla nascita, nel 2012, della figlia Pia. È questo, come naturale che sia, il vero amore della vita della ragazza che, però, ha lottato a lungo per fare avere alla piccola un padre. La battaglia è durata a lungo ma adesso pare che tra la Fico e Balotelli i rapporti siano sereni proprio per il bene della bambina.

Dopo la rottura con Balotelli è iniziata, per Raffaella Fico, la storia d’amore con Alessandro Moggi. Una relazione durata anche abbastanza, ma che non ha superato un momento di forte crisi che l’ha portata, lo scorso anno, alla rottura definitiva. “Vicino a me ho bisogno di un uomo” aveva dichiarato la Fico continuando “Di un uomo che sia uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e anche a letto”.

La nuova storia d’amore

Adesso che Raffaella Fico sembra interessata ad un altro uomo, i fans si chiedono se la ragazza abbia finalmente trovato il suo uomo ideale. Si tratterebbe di un giovane imprenditore, Giulio Fratini. Un ragazzo dalla bellezza indiscutibile che potrebbe, finalmente, essere in grado di far sentire la Fico una donna realizzata sotto tutti i punti di vista. D’altro canto è proprio questo che lei stava cercando e l’ha dichiarato anche più di una volta.

Raffaella Fico aveva postato un selfie insieme al suo nuovo ipotetico amore. Selfie che, però, è subito stato rimosso ma che, evidentemente, non è passato inosservato ai fans più attenti. Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la storia d’amore. È certo, però, che i diretti interessati non tarderanno a confermare le voci qualora dovessero corrispondere al vero.