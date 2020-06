Antonella Elia, esclusa dalla reunion degli ex gieffini, lo sfogo (Foto)

I giorni scorsi è avvenuta la tanto attesa reunion degli ex coinquilini del Grande Fratello VIP 4. I protagonisti dell’ultima edizione del reality si sono rincontrati dopo diversi mesi e hanno deciso di farlo a casa di Fabio Testi. Tra tutti gli invitati, però, un nome non è stato contemplato da nessuno. Si tratta di quello di Antonella Elia che, dunque, non ha partecipato a questo evento.

Dal momento che autoinvitarsi in casa d’altri quando, evidentemente, la propria presenza non è ben gradita, Antonella Elia è tornata a sfogarsi tramite i social. Quanto accaduto le ha fatto abbastanza male. Anche visto dall’esterno, da parte dei fans, si è manifestata una certa solidarietà verso Antonella. Cos’ha detto la donna? Vediamolo.

La rimpatriata e il mancato invito

All’interno della villa di Fabio Testi si è svolta la reunion dei partecipanti al GF VIP 4. Un evento di cui gli stessi protagonisti avevano già parlato diverse volte dentro la casa più spiata d’Italia. Una rimpatriata che, però, non era possibile fino a questo momento dal momento che il lockdown imposto dall’emergenza Covid-19 ha bloccato l’intero Paese. Nel momento in cui, però, è stato possibile la reunion è stata organizzata.

A quanto pare ad avervi partecipato sono stati in diversi. C’erano, ad esempio, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Fernanda Lessa. Non mancava nemmeno Adriana Volpe che dopo aver abbandonato la casa ha avuto così modo di rivedere i suoi amici più cari della casa. Antonella Elia non era presente. Se ci fosse stata pure lei, avranno pensato, la vicinanza con la Lessa avrebbe potuto creare scintille nonostante la pace fatta al GF.

La reazione di Antonella Elia

La reazione di Antonella Elia, naturalmente, non si è fatta attendere. La donna non ha attaccato direttamente Fabio Testi and company. Ha preferito farlo tra le righe postando una foto che la ritrae in vacanza e aggiungendo una simpatica didascalia. “Da piccola volevo fare l’archeologa” ha scritto,”Ma da grande ho deciso di fare la turista”.

Antonella Elia, dunque, si starebbe divertendo a fare la turista concedendosi diversi momenti di relax in cui avrebbe ritrovato il sorriso. La foto allegata, tra l’altro, lo dimostra. In più, per Antonella Elia pare si stiano riaprendo le porte dello spettacolo. Rai e Mediaset, si vocifera, stiano facendo a gara per accaparrarsela e la donna, con il compagno, potrebbe sbarcare a Temptation Island VIP. Pazienza, poi, se gli ex coinquilini l’hanno scartata!