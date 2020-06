Gemma Galgani, è scattato il primo bacio con Nicola Vivarelli

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno deciso, terminata la stagione di Uomini e Donne, di frequentarsi anche al di fuori della trasmissione. La loro conoscenza, che tante polemiche aveva sollevato, prosegue, quindi, senza i continui giudizi di Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti non hanno mai creduto nella buona fede di Nicola dato che con la Galgani ci sono ben 44 anni di differenza.

In queste ultime ore, però, è arrivata una notizia interessante che potrebbe nuovamente (stavolta a distanza) far storcere il naso a Tina. Tra Gemma e Nicola ci sarebbe stato il primo bacio, quel bacio che non era scattato in hotel e che la dama torinese aveva attribuito alla sua paura per il Coronavirus. Adesso, però, pare esserci stato quel contatto tanto discusso. A raccontarlo la stessa Gemma Galgani.

Gemma Galgani, il bacio con Nicola

Ne ha parlato in maniera molto entusiasta Gemma Galgani di questo bacio, il primo in assoluto, con il suo Nicola. Un bacio che sarebbe avvenuto in taxi, al termine della giornata romantica trascorsa dai due a Roma (in cui erano anche stati paparazzati insieme). Una volta giunti in hotel, prima che la dama scendesse dall’auto, Nicola gli si sarebbe avvicinato e le avrebbe sfiorato le labbra, naturalmente indossando la mascherina.

Un “bacio a stampo” come l’ha definito la stessa Gemma Galgani che ha voluto condividere con i propri fans l’emozione del momento pubblicando parole speciali sui social. “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”, è con queste parole che la dama ha descritto l’atmosfera in taxi poco prima del bacio.

“Prima di scendere ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina”, ha raccontato la Galgani. Poi ha concluso “Seppur sia stato un bacio last minute ha la sua importanza”.

La conoscenza fuori da Uomini e Donne

Pare, quindi, che la conoscenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli all’esterno di Uomini e Donne stia proseguendo nella maniera migliore possibile. I due sono arrivati al bacio anche se a stampo e anche se, diciamolo, molti di coloro che li hanno seguiti in questi due mesi si aspettavano che sarebbe scoppiata la passiona una volta usciti dal programma.

Passione che non è arrivata! Magari non tarderà a farlo e di certo le emozioni del momento verranno condivise da Gemma Galgani sui social. Nel frattempo, c’è la benedizione della suocera, e non è certo roba da poco!