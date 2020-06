Roberta Morise in lacrime poi il bacio ad Alberto Matano: tra i due c’è un flirt? [FOTO]

Roberta Morise in lacrime a I Fatti Vostri

Venerdì 12 giugno 2020 su Rai Due è andata in onda l’ultima puntata de I Fatti Vostri, lo storico programma mattutino condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise. Essendo alla chiusura stagionale, i due professionisti hanno voluto ringraziare tutta la squadra di lavoro, collaboratori e soprattutto il pubblico da casa che li hanno sostenuti nonostante il periodo d’emergenza dovuto al Covid-19. Verso metà puntata Magalli ha ringraziato pure all’orchestra presente nello studio 1 del centro Rai di via Teulada a Roma.

E proprio in quel momento sull’account Instagram di Alberto Matano come di incanto è spuntata una clip sotto forma di Stories. Il padrone di casa de La vita in diretta ha ripreso la collega mentre era seduta e si stava asciugando le lacrime dal viso dovute all’emozione. Come mai il giornalista calabrese si trovava lì? Per caso tra i due c’è davvero un flirt? (Continua dopo la foto)

I due conduttori Rai di nuovo insieme

Chi segue Alberto Matano su Instagram avrà già visto qualche sua foto insieme a Roberta Morise. Infatti, oltre a mostrarsi con la collega Lorella Cuccarini, di recente è spuntato uno scatto in compagnia della co-conduttrice invece de I Fatti Vostri, il programma di Rai Due con Giancarlo Magalli. Ad esempio, la scorsa settimana l’ex mezzo busto del Tg1 è l’ex fiamma di Carlo Conti erano insieme mentre facevano una passeggiata per le vie di Roma.

I due si sono mostrati sorridenti forse per l’avvio della Fase 3. Mentre venerdì mattina, a sorpresa, il professionista ha registrato un breve filmato che mostra la Morise mentre era in onda con l’ultimo appuntamento dello storico programma di Rai Due è con le lacrime agli occhi. Guardando lui gli a visto un bacio simbolico con la mano.

Gli auguri di compleanno alla sorella di Roberta Morise

Nell’ultimo appuntamento stagionale de I Fatti Vostri, il padrone di casa Giancarlo Magalli ha fatto gli auguri di compleanno alla sorella di Roberta Morise. E proprio quest’ultima, aggiungendosi anche lei agli auguri, si è emozionata per il pensiero.

“Io la amo e lo dimostro facendo i complimenti non solo a lei, ma anche alla sorella. Tanti auguri”, ha affermato il conduttore Rai. Subito dopo sono arrivate anche le parole della collega: “Auguri Mariana, buon compleanno. Ti voglio bene e arrivo presto!”