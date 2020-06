Giorgio Manetti ex cavaliere di UeD critica Gemma e Sirius/ “Cosa non si fa per la pagnotta…”

E’ dura la reazione di Giorgio Manetti contro Gemma Galgani e Sirius, l’ex cavaliere, oggi felicemente innamorato, non crede e al loro flirt

La reazione di Giorgio Manetti contro Gemma Galgani e Sirius è dura e decisa. L’ex cavaliere non crede affatto alla loro storia d’’amore ed è fermamente convinto che siano lì per business. Il flirt fra la Galgani e Siryus è nato nel programma di Uomini e Donne e Manetti è certo che sia tutto un falso. Secondo lui, se la storia fosse nata fuori le cose sarebbero cambiate.

All’esterno del programma ci potrebbe anche stare un incontro di questo tipo, ma Manetti ha detto che loro lo fanno per la pagnotta. L’ex cavaliere lo ha rivelato ai microfoni di Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5. Detto il Gabbiano, Manetti ha dunque forti dubbi sulla veridicità di questa storia.

Giorgio Manetti critica fortemente la Galgani e Syrius

La Galgani da dieci anni ormai è nel programma della De Filippi e quando sembra che abbia trovato l’amore le sfugge sempre di mano. Gemma ancora oggi è in cerca di questo sentimento che tuttora non trova. Giorgio Manetti ha detto che più lo cerca e meno lo trova, quindi meglio che si faccia da parte. Se la Galgani con tutta la popolarità che ha non ha ancora trovato l’amore qualcosa di non normale ci deve essere.

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha parlato senza filtri e sotterfugi e detto quello che pensava veramente. La storia dunque fra Gemma e questo giovane è una montatura e non c’è amore fra loro. I due sono ancora in cerca di maggiore visibilità e si sfruttano entrambi l’uno con l’altro per ottenerla.

Manetti ha detto che in questa storia gatta ci cova

Manetti ironizza sulla coppia formata da Gemma Galgani e Sirius e afferma che sotto sotto gatta ci cova, espressione che si riferisce ad un montaggio. Tuttavia, l’ex cavaliere non ha voluto sbilanciarsi otre e anzi ha detto di aver detto abbastanza su questa storia. Manetti ha avuto come l’impressione di dare troppa voce a questo flirt che secondo lui comunque non esiste. Giorgio e Gemma si sono frequentati per qualche tempo e poi si sono lasciati.

Il Manetti insiste comunque nel dire che nello studio televisivo è difficile che nasca una storia come la loro e che sia vera. Giorgio ha anche aggiunto che convive con la sua compagna a Firenze.