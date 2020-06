Lino Banfi afflitto per la malattia della moglie “Le sto provando tutte”

Nel raccontare la sua storia d’amore con la moglie Lucia Lino Banfi rivela che è malata di Alzheimer, ma la seguono medici professionisti

Lino Banfi in un’intervista al Corriere ha parlato della lunga storia d’amore con la moglie Lucia, che dura da 60 anni. Pasquale Zagaria, vero nome del comico, ha festeggiato però non solo 60 anni di matrimonio ma anche il sogno in tv. I due si sono sposati nel 1962 e hanno festeggiato le nozze d’oro in grande stile nel 2012. Purtroppo, quando Banfi poteva godersi la vita con la moglie lei si è ammalata.

Dopo tante difficoltà stava per giungere il momento di godersi la vita, ma l’Alzheimer è una malattia terribile. Lucia potrebbe anche non riconoscere più Banfi e lui ha ammesso che se un giorno dovesse accadere proveranno nuovamente. L’attore ha attraversato negli ultimi anni periodi molto complicati, e per l’83enne vedere che Lucia capisce lo rianima.

Lino Banfi addolorato per la malattia della moglie

Nell’intervista al Corriere Lino Banfi ha ripercorso la loro storia d’amore sin da quando è iniziata. Banfi ha detto che hanno condotto una vita normale, non hanno fatto mai una crociera oppure un viaggio all’estero. Oggi potrebbe farlo ma gli manca la cosa più preziosa che ha, la moglie. La malattia di Lucia ha sconvolto la sua vita, ma lui sta tentando di tutto.

Lino Banfi sta infatti cercando di provare qualsiasi cosa per la sua Lucia. La donna è seguita dai medici migliori e quando può lui fa ridere sempre. Ma in caso lei non dovesse riconoscerlo Banfi ha detto che ci proveranno insieme.

Banfi e la gelosia di Lucia

Il grande amore che ancora oggi continua fra Lino Banfi e Lucia è un amore dei vecchi tempi, cresciuto insieme al suo successo. Il comico non sempre ha navigato nell’oro e pare che a Milano conducesse una vita difficile. Il comico ha anche aggiunto che in passato ha dormito nei treni fermi in stazione e si coprivano con un cartone.

Inoltre, Banfi ha detto che mangiava. Il comico ha aggiunto però di aver avuto sempre il massimo rispetto per lei. Non è stato facile resistere alle belle donne conosciute in anni di set, ma lui ha sempre amato solo Lucia. E adesso quello che conta per Banfi è far stare meglio la moglie, curarla e permetterle di vivere serenamente la sua vita.