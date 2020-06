DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni 15 – 19 giugno 2020: Sanem ingannare Can

Nuova settimana di DayDreamer

Dopo il grande successo delle prime tre puntate, da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2020 va in onda una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno.

La soap opera turca ha preso il posto di Uomini e Donne nella fascia pomeridiana di Canale 5. I protagonisti sono Can Yaman e Demet Ozdemir. Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate.

Spoiler da lunedì 15 a mercoledì 17 giugno 2020

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, svelano che Sanem, inconsapevole del piano di Emre, aiuterà quest’ultimo a mettere in difficoltà Can. Il ragazzo, infatti, sta tramando alle spalle del fratello. In poche parole è disposto a tutto pur di aggiudicarsi un’importante campagna pubblicitaria.

Inoltre non vuole assolutamente che il consanguinee lo metta in ombra. Nel frattempo Aylin sarà tra le più fedeli alleate di Emre. Anche la ragazza vuole screditare il protagonista della serie e permettere a nello stesso tempo aiutare il fidanzato nel suo piano. Insieme a lui, riuscirà a portare via a Can tutti gli scatti realizzati per lo shooting.

Nella puntata di mercoledì arriveranno brutte notizie per Aylin e Emre. Nonostante abbiano tentato di aggiudicarsi la campagna pubblicitaria, i loro obbiettivi non andranno a buon fine. Il progetto che avevano sottratto al fotografo, infatti, verrà messo da parte dalla compagnia aerea.

Spoiler di giovedì 18 è venerdì 19 giugno 2020

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì e venerdì rivelano che Sanem verrà invitata ad una festa aziendale che si terrà nell’abitazione di Can ed Emre. Durante il party, però, la ragazza cadrà accidentalmente all’interno della piscina. Nel frattempo, il suo capo imporrà a quest’ultima di aiutarlo a bloccare i progetti del fratello. Successivamente ne parlerà anche con Aylin. Lei ,non si mostrerà più disponibile nei suoi confronti. Anzi la ragazza inizierà a ricattarlo per avere un contratto migliore.

Can chiederà a Sanem di accompagnarlo in un viaggio di lavoro per convincere la modella Arzu Tas a non disdire la collaborazione con l’agenzia. I due partiranno insieme e il fotografo non sa che la sua dipendente è stata istruita da Emre. La protagonista della soap opera, infatti, farà di tutto per evitare l’incontro tra Can e la top model.