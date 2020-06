Stefano De Martino prende una drastica decisione su Belen Rodriguez: rottura definitiva?

La drastica decisione del conduttore di Made in Sud

Dopo alcuni rumors circolato in rete e sulle riviste di gossip, ora è arrivata la conferma: Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno attraversando un periodo di crisi. A confermare il tutto, qualche giorno fa ci ha pensato la soubrette argentina. Utilizzando il suo profilo Instagram, la madre di Santiago ha fatto chiarezza in merito alle indiscrezioni che riguardavano il suo matrimonio col ballerino napoletano.

Ricordiamo che quest’ultimo da settimane si trova a Napoli per registrare la nuova edizione di Made in Sud. Inoltre, pare che stia cercando un nuovo appartamento per quando tornerà nel capoluogo lombardo. Addirittura si è parlato di una possibile amante, l’attrice comica Valeria Gracia, solo perché la stessa su Instagram ha ironizzato con lui su alcuni likes.

Il ballerino napoletano sta cercando casa a Milano

Stando a quanto riportato da Nuovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, la crisi sembra essere più profonda di quanto si pensa. A quanto pare, leggendo tra le pagine del noto periodico, tra la conduttrice di Tu si que vales e il danzatore partenopeo sarebbe avvenuta una vera e propria rottura.

In quanto il padrone di casa di Made in Sud, tra l’altro la trasmissione comica tornerà in onda a partire dalla prossima settimana su Rai Due insieme a Fatima Trotta, avrebbe abbandonato l’appartamento che condivideva con la moglie per cercare un’abitazione in cui vivere da solo.

Le possibili ragioni della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Sul magazine Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, riferendosi a Stefano De Martino, si legge: “Il ballerino ha scelto di rivolgersi ad un’agenzia per cercare casa”. Mentre Chi, la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini afferma che tra il conduttore e Belen Rodriguez non c’è stato nessun tradimento ma che la ragione della crisi che li ha portati ad allontanarsi riguarda solamente loro due. “Vuole una casa in cui trasferirsi dopo la rottura”, c’è scritto sul periodico.

Quindi si tratta solo di una crisi passeggera, o tra i due è finita definitivamente come tre anni fa? A questo punto non rimane che attendere le loro dichiarazioni ufficiali anche se il ragazzo ha ribadito che non vuole parlare della sua vita sentimentale.