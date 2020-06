Michael Schumacher finisce sotto i ferri? La verità sull’operazione e la scelta della famiglia

Michael Schumacher potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico

Come tutti ben sanno, la vita di Michael Schumacher non è più la stesso da quando è rimasto coinvolto dal tragico incidente in sugli sci avvenuto ormai più di sei anni fa. Era dicembre del 2013 quando l’ex pilota della Ferrari era intento a sciare sulla pista di Meribel, sulle Alpi francesi, in compagnia della moglie e i suoi due figli. Dopo il fattaccio le condizioni cliniche dello sportivo tedesco, ritenute molto gravi, sono tenute segretissime ai fan e a tutti coloro che gli vogliono bene e lo ammirano.

Di rado trapela qualche informazione, ma il sette volte campione del mondo di Formula 1, viene tenuto lontano dai media e protetto dalla famiglia. Infatti, è una scelta di quest’ultima, che decide di tutelare la privacy dell’ex pilota della scuderia col cavallino rampante.

Michael Schumacher sotto i ferri? Il rumor

Ma nelle ultime ore si è tornati a parlare di Michael Schumacher perché sembra che presto accadrà qualcosa di nuovo. Pare infatti che il l’ex pilota della Ferrari, nei tra qualche giorno, subirà una nuova operazione. A quanto pare stavolta si tratta di un intervento con le cellule staminali, queste ultime avranno lo scopo di rigenerare il sistema nervoso del tedesco. Al momento, però, non c’è nulla di certo, ma la speranza di vedere un suo piccolo miglioramento fisico è grandissima.

Naturalmente, essendo solo un’indiscrezione non sappiamo che procedura e quale tipo di tecnica verranno utilizzate, ma alcuni esperti affrontando l’argomento hanno detto che le cellule staminali potrebbero essere trasferite dal cuore o dal midollo del tedesco al suo cervello. Il medico che dovrebbe fare questa delicata operazione dovrebbe essere Menasche, noto per essere il pioniere nella chirurgia delle cellule staminali.

Le dichiarazioni di Felipe Massa

Nel frattempo, oltre ai vari fan e appassionati di Formula 1, anche ex colleghi si sono espresso su Michael Schumacher. Ad esempio Felipe Massa, nel mese di maggio 2020 aveva detto di essere a conoscenza delle condizioni di salute del sette volte campione del mondo perché i due hanno sempre avuto un rapporto molto stretto.

A quanto pare la situazione dello sportivo tedesco è abbastanza complicata. “Ma rispetto la privacy e se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, perché dovrei farlo io? Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare”, aveva detto il professionista brasiliano. A questo punto non rimane che attendere delle notizie ufficiali, sempre se arriveranno.