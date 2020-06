Ilary Blasi beccata per strada a piedi scalzi: spiacevole incidente per la moglie di Totti (FOTO)

Nelle recenti Instagram Stories di Ilary Blasi, la moglie di Totti ha mostrato dei video nei quali è apparsa per strada a piedi scalzi. La showgirl era vestita di tutto punto ma, improvvisamente, l’inquadratura è scesa verso il basso ed ha mostrato un dettaglio spiazzante.

La donna era con delle improbabili infradito nere, ma la calzatura era indossata solo ad un piede. Uno spiacevole, ma comune, incidente ha colpito la protagonista. Vediamo cosa è successo.

La foto di Ilary a piedi scalzi

In questi giorni, il profilo Insatgram della moglie di Francesco Totti sta generando davvero molto scalpore a causa di contenuti parecchio esilaranti. Ieri sera, la showgirl si è cimentata in una piacevole passeggiata quando, improvvisamente, un imprevisto ha turbato la sua serata. Le scarpe di Ilary Blasi si sono rotte e lei è stata costretta a camminare con i piedi scalzi per strada. La donna ha preso con ilarità la vicenda, sta di fatto che si è fatta inquadrare mentre si divertiva a girovagare in condizioni assurde.

Nei contenuti pubblicati subito dopo, poi, la protagonista di queste divertenti clip ha mostrato le sue nuove scarpe che hanno sostituito quelle rotte. si tratta di un paio di decolleté aperte sui talloni del color arancio. Nella parte superiore, poi, la calzatura portava degli inserti luminosi. Dopo l’imprevisto, dunque, Ilary si è concessa un aperitivo fuori in compagnia di suoi conoscenti. (Continua dopo la foto)

Le battute tra la Blasi e Totti su IG

I fan sono rimasti piacevolmente colpiti dalla spontaneità di Ilary Blasi nel mostrarsi senza vergogna a piedi scalzi per la città. In effetti, la donna è sempre stata molto genuina e spigliata, qualità che dividono sempre il pubblico da casa. Inoltre, a colpire molto i follower sono anche i simpatici botta e risposta che si scambia con il marito sul web. Proprio di recente i due hanno avuto un piccolo screzio a causa di alcune foto pubblicate dalla donna su suo profilo.

Tali scatti non sarebbero molto piaciuti al suo uomo, al punto da generare in lui una reazione inaspettata. Altro contenuto molto divertente, invece, è quello in cui la presentatrice appare in una posa atletica davvero stramba. Al di sotto di tale foto non è mancato il commento di Francesco, il quale ha esortato la donna a farsi trovare nella stessa posizione anche quando lui sarebbe tornato a casa.