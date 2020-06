Sabrina Salerno, l’ultima foto su Instagram manda in delirio i fans (Foto)

Sabrina Salerno è tra le donne dello spettacolo italiano più amate. La cantante e showgirl ha collezionato un’ampia gamma di successi ed, a 52 anni si è dimostrata, ancora una volta, una donna molto sensuale. A dimostrarlo l’ultima foto pubblicata su Instagram in cui si intravedono le sue forme, con un look bagnato che ha fatto impazzire i fans.

I commenti all’ultima foto di Sabrina Salerno non si sono fatti attendere e viaggiano tutti sulla stessa scia. In effetti, stavolta, la Salerno ha davvero osato giocando sull’affascinante effetto del vedo non vedo che ha letteralmente mandato in visibilio il web. La donna, tra l’altro, è stata ed è molto attiva sui social dove è stata ultimamente corteggiata da un giovane ragazzo di 21 anni.

Sabrina Salerno, un’icona di bellezza

A 52 anni, Sabrina Salerno può permettersi, grazie al fisico che le ha dato Madre Natura, di postare sui social delle foto tipiche delle ventenni. Nell’ultimo scatto, quello che ha mandato in delirio i fans, la vediamo in bianco e nero, in tutta la sua bellezza, con uno sguardo intrigante e molto seducente. Indosso, poi, una tshirt bianca che, bagnata, lascia intravedere le grazie della donna. (Continua dopo la foto)

Le braccia di Sabrina Salerno sono alzate con l’intento di alzare i capelli ed accentuare, se possibile, la seduzione di questo scatto. Gli occhi fissano un punto preciso e la bocca carnosa è leggermente aperta per accentuare la forma delle labbra. Insomma, questo scatto si è rivelato essere una mossa davvero perfetta per una Salerno che, di nuovo, ha dimostrato di essere ancora l’icona di bellezza che è stata in passato.

La reazione del web

Ma qual è stata la reazione di Instagram e, in generale, del web a quest’ultima fotografia di Sabrina Salerno. I commenti, come prevedibile, non si sono assolutamente fatti attendere. Tutti hanno un tono fortemente entusiasta. Ai più classici “bellissima”, “meravigliosa” o complimenti di questo tipo, se ne sono aggiunti anche altri dal carattere, se possibile, un tantino più sbarazzino.

È saltato agli occhi, ad esempio, il commento di un fan che scrive “Chi dice di non aver fatto zoom è un bugiardo”. Il riferimento è chiaramente a quanto celato dalla maglietta di Sabrina Salerno che lascia vedere un po’ più del dovuto. Insomma, la Salerno ha stupìto i fans e l’intero web con questo scatto che ci ricorda, ancora una volta, quale simbolo di sensualità sia stata ed sia tuttora.