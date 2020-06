Oroscopo 14 giugno 2020, classifica: Leone primo in classifica, Capricorno fuori fase

L’Oroscopo del 14 giugno preannuncia una giornata ideale per i nati sotto il segno del Leone. Capricorno, invece, crolla in fondo alla classifica a causa di un bel po’ di nervosismo accumulato in questi giorni.

Oroscopo domenica 14 giugno: Leone primo in classifica

1 Leone. L’Oroscopo del 14 giugno per i nati sotto questo segno è parecchio favorevole. La Luna è dalla vostra parte e questo favorirà le relazioni stabili. Gli incontri che farete in questo periodo potrebbero rivelarsi parecchio interessanti e potrebbero dare luogo a qualcosa di importante. Non lasciatevi scappare quest’occasione.

2 Acquario. Grandi rivincite nel lavoro. Se fino ad ora siete stati costretti ad ingoiare qualche rospo, d’ora in avanti potrete raccogliere i frutti di quanto seminato in inverno. In amore c’è una buona sintonia con il partner, approfittate di questa situazione per lasciarvi andare a qualche momento romantico.

3 Scorpione. Buone opportunità per i nati sotto il segno dello Scorpione. Nel lavoro si aprono nuove occasioni molto interessanti e non è escluso che possa arrivare anche qualche promozione tanto attesa. Nel lavoro sentite il bisogno di trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia del vostro partner. Organizzate qualcosa per sorprenderlo.

4 Sagittario. Grande miglioramento sia nel lavoro sia in amore. Se fino ad oggi avete vissuto dei momenti un po’ turbolenti e incerti, adesso è l’ora di riscattarvi. Si prospettano giornate molto produttive e ricche di nuovi incontri. Se siete single approfittate di questo periodo per fare delle nuove conoscenze.

5 Bilancia. Finalmente è arrivato il momento di recuperare. Sia al lavoro sia in amore avete vissuto dei momenti un po’ turbolenti e questo sarà il momento di rialzarvi. Eliminate dalla vostra vita tutte le persone negative e quelle che cercano in ogni modo di spezzare i vostri passi. Credete di più in voi stessi e non lasciatevi condizionare dagli altri.

6 Vergine. Nel lavoro c’è una bella ripartenza. Ad ogni modo, dovete mettere a posto i sentimenti. Non lasciatevi condizionare dal giudizio delle altre persone e seguite solo il vostro cuore. La prossima settimana sarà ricca di avvenimenti interessanti, pertanto, cercate di riposarvi per affrontare tutto al meglio.

Previsioni ultimi sei segni: Capricorno giù di tono

7 Cancro. Meglio evitare i conflitti nella giornata odierna. In famiglia potrebbe esserci qualche discussione di troppo, pertanto, è meglio non dare troppo peso ad ogni singola cosa. Nel lavoro c’è una buona ripartenza, ma bisogna prestare attenzione ancora all’aspetto finanziario. Cercate di staccare un po’ la spina ogni tanto.

8 Toro. Al lavoro potreste sentire il peso di qualche problema dato che c’è qualcuno che sta giocando sporco. Non lasciatevi sopraffare dalle scelte altrui e pensate di più con la vostra testa. In amore c’è un po’ di tensione nei rapporti di coppia, specie quelli che vanno avanti da molto tempo. Trovate il modo di rendere briosa la relazione.

9 Ariete. La Luna nel segno vi renderà particolarmente emotivi. Oggi c’è il rischio di essere un po’ troppo suscettibili. Ci sarà una rapita propensione ad arrabbiarvi rapidamente. Tali malumori, però, svaniranno con estrema semplicità. Per tale ragione, il consiglio è quello di evitare le discussioni, perché non tutti potrebbero avere la stessa propensione a dimenticarsi di un diverbio come voi.

10 Gemelli. Oggi potreste essere insofferenti alle decisioni di qualche persona vicina, tuttavia, badate bene al modo che utilizzerete per palesare il vostro dissenso. Il conflitto potrebbe essere dietro l’angolo, pertanto, sarebbe il caso di ponderare bene le vostre azioni. Attorno a voi c’è qualcuno che sta aspettando un vostro passo falso per colpirvi, non dategliene modo.

11 Pesci. Nettuno influenzerà negativamente la vostra giornata e questo vi spingerà ad essere troppo insicuri di voi stessi. L’Oroscopo del 14 giugno vi preannuncia una giornata un po’ instabile, pertanto, sarebbe opportuno non cimentarsi in nuove avventure. Se siete in procinto di cimentarvi in una nuova esperienza, aspettate i prossimi giorni per agire.

12 Capricorno. Oggi non è certamente la giornata ideale per prendere delle decisioni. Vi sentite un po’ nervosi e questo vi impedisce di agire con lucidità. In amore potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner. Le storie appena sbocciate, invece, potrebbero giungere ad una rottura definitiva. Ad ogni modo, cercate di mantenere il controllo.