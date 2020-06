Claudio Lippi, la straziante confessione: “Il medico ha detto che sarei morto…”

Claudio Lippi ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco

Nel quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco ha intervistato Claudio Lippi. Quest’ultimo dopo un periodo di stop, da 15 giorni è tornato a co-condurre La prova del cuoco con Elisa Isoardi. E a proposito i due professionisti sono in apprensione per una possibile chiusura del cooking show di Rai Uno.

Infatti, sembra quasi ufficiale la messa in onda di un nuovo programma di Antonella Clerici che si chiamerà La casa nel bosco. Il presentatore milanese, però, si è non era per niente in forma. Infatti lo stesso artista lombardo ad inizio intervista ha confessato al conduttore di avere una forte emicrania. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato.

Il co-conduttore de La prova del cuoco con un forte mal di testa

Intervenuto a Io e Te di Pierluigi Diaco, il collega Claudio Lippi ha parlato della sua emicrania: “Ne soffro da tanti anni“. Un mal di testa fastidioso che l’ha accompagnato per tutta l’intervista realizzata nel programma pomeridiano di Rai Uno. Talmente forte che il padrone di casa si è preoccupato per lui.

“E’ una forma particolarmente prepotente, se non prendo dei farmaci in tempo non la fermi più“, ha affermato il co-conduttore de La prova del cuoco. Un dolore che non però non mai trattenuto il professionista lombardo dallo le proprie mansioni all’interno degli studi della tv di Stato.

La diagnosi errata fece spaventare Claudio Lippi

Parlando di questa tematica, il conduttore di Io e Te, Pierluigi Diaco rivolgendosi al suo ospite gli ha domandato: “Chissà quante volte ti sarà successo di andare sul set in queste condizioni“. A quel punto Claudio Lippi che da due settimane è tornato nel cooking show La prova del cuoco non si è sottratto nel rispondere. Il presentatore milanese ha detto svelandogli un episodio in particolare.

“Una volta stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza. La notte prima avevo avuto un malessere, e il medico mi aveva raccomandato di andare a fare un encefalogramma. Ci andai dopo le registrazioni. E il medico mi disse che stavo morendo“, ha confessato il collega di Elisa Isoardi. Ovviamente quest’ultimo si prese un bello spavento, ma alla fine si rivelò una diagnosi affrettata ed errata.