Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, indizi sui social: sono tornati insieme?

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini spuntano fuori i primi like

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini potrebbero essersi riavvicinati, l’annuncio non è stato fatto, ma grazie ai social, i follower e non soltanto sono riusciti a fare qualche rapido collegamento arrivando alla risposta certa.

I due hanno ricominciato senza dubbio a frequentarsi. I ragazzi si sono conosciuti quattro anni fa e hanno iniziato una splendida storia d’amore proprio a Uomini e Donne. Sembravano essere tanto legati ed innamorati, avevano dato vita ad una linea di costumi tutta loro, poi all’improvviso è successo davvero di tutto.

La loro rottura è stata dolorosa e ha coinvolto addirittura la sorella di lui. Sui social sono finiti i dettagli più brutti che hanno lasciato il popolo del gossip senza parole. Sono state cattiverie su cattiverie, che li hanno condotti a tagliare i ponti e a non avere più alcun tipo di rapporto. Adesso sul web spuntano delle foto e dei like che possono fare pensare ad un riavvicinamento. Chissà però se come In altri casi arriverà anche stavolta una bella smentita.

Oscar Branzani e quella camicia di troppo indossata da Eleonora

Oscar Branzani non ha lasciato indizi particolari, ma è stato coinvolto in uno scatto di Eleonora Rocchini che si è mostrata sui social indossando una camicia di lui. Lui ha poi lasciato un like sotto la foto, perché farlo se le cose dovessero essere rimaste proprio qualche mese fa?

Poi sia lui che lei hanno mostrato dei dettagli dei luoghi in cui si trovavano, fino a ieri sera, molti dettagli combaciano. Questa storia sembra essere già vista e sentita. Ci ricorda tantissimo quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante che hanno comunicato al mondo di essere tornati insieme proprio in questo modo. Chissà se anche loro hanno pensato di fare allo stesso modo, per evitare di fare discorsi, di dare troppe spiegazioni.

I ragazzi sono molto riservati, chissà se è comunicheranno la novità o no

Ad ogni modo, liti e gossip a parte, i due hanno sempre dimostrato di essere parecchio riservati e di tenere alla loro privacy. Di conseguenza non possiamo aspettarci che di punto in bianco rivelino ciò che è successo, includendo i dettagli.

Forse continueranno a pubblicare foto finché non sarà ovvio il ritorno, forse con qualche parola sulle storie di Instagram ci faranno sapere qualcosa. E’ certo che Eleonora si è fatta sentire sui social soltanto per rispondere alle accuse della famiglia di lui, così come ha fatto Oscar. Anche in questo caso, per quanto riguarda la rottura, ancora oggi non sappiamo cosa sia successo realmente.