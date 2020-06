Filippa Lagerback, ecco come è stata superata la crisi con Daniele

Filippa Lagerback è bastato dialogare per trovare punti di incontro

Filippa Lagerback, moglie di Daniele Bossari durante un’intervista ha svelato alcuni dettagli circa il loro rapporto di coppia e i problemi pervenuti nell’ultimo periodo. Daniele e Filippa sono molto riservati, è strano che il mondo del gossip venga a conoscenza di affari privati della coppia. Adesso i genitori della piccola Stella hanno voluto dare dei consigli alle coppie che affrontano periodi di crisi.

Spesso qualsiasi problema di coppia sembra essere impossibile da superare, ci si arrende di fronte al primo ostacolo pensando di non poter ricostruire la relazione, di essere arrivati al dunque, di non riuscire a trovare un modo per ristabilire il tutto. Invece non è così. Loro avevano tanti problemi che sono riusciti a risolvere semplicemente dialogando.

Filippa Lagerback: “Tanti sensi di colpa nei confronti di Daniele”

Filippa Lagerback ha poi raccontato che per diverso tempo il marito Daniele Bossari ha sofferto di depressione. È stato il periodo più brutto per loro, perché lui si era totalmente chiuso in se stesso, lei non riusciva a scuoterlo e si è fermata, pensando di non poterlo aiutare. Ad oggi, i problemi sono stati superati ma lei pensa di non avere fatto nulla e di non essersi affatto resa utile. Daniele in quel periodo ha dovuto affrontare questo suo processo interiore e lo ha fatto scrivendo in libro.

Nel libro ha raccontato tutti i suoi stati d’animo, gli alti e bassi. Insomma un percorso terapeutico che gli ha salvato la vita. Un grande aiuto lo ha ricevuto da parte dello psicologo. A seguito di questa esperienza ha deciso inoltre di dedicare uno spazio in radio proprio alla depressione, agli stati d’ansia, per dare dei consigli a chi come lui ha attraversato periodi bui. Insieme a lui ci sarà anche lo psicologo che potrà dare dei consigli tecnici.

La famiglia di Daniele e Filippa è la famiglia modello per tutti

Chiunque ha avuto a che fare con loro, ha detto di ammirarli tantissimo, perché sono molto uniti, se uno è giù di morale, tutti cercano di sostenerlo. Daniele è tanto bravo, non fa mancare niente né alla moglie né alla figlia. La cosa più bella che hanno fatto in questi giorni è stata mangiare una pizza in balcone, proprio come se fossero usciti a cena fuori.

Si sono vestiti bene e poi hanno cenato semplicemente sul balcone, niente di più banale e divertente allo stesso tempo. Poi parlando della quarantena Filippa ha raccontato che hanno cercato di tenersi sempre impegnati, per non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. Ci sono riusciti. Il segreto per non litigare? Avere ognuno i propri spazi e non essere invadenti. La cena ed il pranzo? Assolutamente insieme, tutti in famiglia.