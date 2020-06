Rita Dalla Chiesa rivela il suo vizio su Instagram: “Non bastano mai…” [FOTO]

Rita Dalla Chiesa e gli impegni professionali sul piccolo schermo

Un giugno particolarmente impegnativo per Rita Dalla Chiesa. Quest’ultima, infatti, oltre al sabato pomeriggio, anche dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno è in onda con Italia Sì. Infatti il programma di Marco Liorni si è sdoppiato in due versioni fino alla fine del mese. Oltre al ruolo di saggia, l’ex padrona di casa di Forum è stata recentemente ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco per rilasciare un’intervista.

Nelle ultime ore, invece, la giornalista di Casoria ha mostrato a tutti i suoi follower una sua particolare collezione. Essendo di origini napoletane, la professionista Rai è abbastanza scaramantica. Un oggetto singolare che ha raccolto in tutti i luoghi che ha visitato e ne possiede di varie dimensioni. Ma di cosa si tratta?

La giornalista napoletana mostra la sua collezione di corni rossi

Essendo di Casoria, un paese alle porte di Napoli, Rita Dalla Chiesa non poteva non essere scaramantica. Per tale ragione l’ex conduttrice di Forum piace collezionare i corni rossi. Nel suo appartamento di Roma ce ne sono a decine di varie misure trovati nei negozi di souvenir ma anche nelle bancarelle.

A quanto pare dovrebbero essere 24 in totale, ma tutti differenti ma uguali nella forma e simbolo. Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, la saggia di Italia Sì ha postato uno scatto che mostra gli oggetti in questione in primo piano, scrivendo al suo fianco la seguente didascalia: “E non bastano mai…”, con tanto di una faccina che ride (emoticon). Qualche sarà stata la reazione dei seguaci? (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

E chi se lo aspettava che Rita Dalla Chiesa fosse una collezionista di corni rossi porta fortuna. Lo scatto che mostra i 24 oggetti scaramantici su Instagram, in pochissimo tempo ha raccolto oltre mille mi piace e decine di commenti da parte dei follower che, stando alle reazioni, sembrano essere d’accordo con la giornalista napoletana.

Ricordiamo che tale oggetto in è famoso per essere abile a scacciare il malocchio. L’ex conduttrice di Forum crede ancora a queste cose? La tradizione vuole che i cornetti per dare il beneficio devono essere regalati e non comprati direttamente dalla persona che ne vuole essere protetta.