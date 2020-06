Carlotta Mantovan fa le presentazioni, la figlia di Fabrizio Frizzi insieme ad un nuovo arrivato [FOTO]

La vita di Carlotta e Stella dopo la morte di Frizzi

Sono trascorsi poco più di due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Una scomparsa prematura e agghiacciante che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori delle persone che amava, ma anche di tutti coloro che ogni sera lo vedevano alla guida del game show L’Eredità. La tragica fine del marito di Carlotta Mantovan ha sconvolto la vita di due suoi colleghi ed amici.

Stiamo parlando di Carlo Conti e Antonella Clerici che, dopo il decesso del professionista romano hanno deciso di lavorare meno in televisione e trascorrere più tempo con la propria famiglia. Per fortuna i fan del presentatore hanno la possibilità di vedere crescere la piccola Stella, il frutto del suo amore con la conduttrice di Tutta Salute.

L’amore per i cavalli

La prematura morte di Fabrizio Frizzi ha stravolto anche la vita di Carlotta Mantovan. I due si erano sposato qualche anno fa e dal loro amore è nata Stella che ora ha sette anni. In questi paio d’anni in cui il presentatore Rai non è più su questa terra, la vedova ha cercato di rimettere i cocci tutti insiee e ricostruire la famiglia in modo tale da far sentire il meno possibile alla ragazzina l’assenza del papà.

Un compito molto difficile per una mamma, ma necessario per dare un futuro sereno all’unica erede del compianto Fabrizio. La Mantovan ha deciso di distrarre la figlia trasmettendole la sua stessa passione per i cavalli. Infatti, spesso le due si recano in maneggio dove sono presenti i loro due cavalli. E a proposito di questo, di recente l’ex modella ha postato uno scatto che le mostra in dolce compagnia.

Stella fa la conoscenza di un puledrino appena nato

Carlotta Mantovan, ora che il periodo di lockdown è terminato, cerca di portare il più possibile la figlia Stella a vedere i cavalli e puledrini. L’ultimo incontro l’ha voluto immortalare attraverso una foto che successivamente ha condiviso sul suo account Instagram. Un meraviglioso scatto in cui si vede la bambina che poggia il capo su quello di un cavallo nato da poco.

L’immagine in questione non ha didascalia ma una serie di hashtag che racchiudono la bellezza del momento: “puledrini, share the love, love horse”. Ovviamente il contenuto in questione è stato apprezzato tantissimo dai follower che, oltre a lasciare migliaia di likes si sono complimentati con la Mantovan dicendole che la figlia è cresciuta parecchio. Ecco la foto: