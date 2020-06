Carolyn Smith, il grido d’allarme: “Mi terrorizza l’anestesia, non ho chiuso occhio durante la notte” [VIDEO]

View this post on Instagram

🇮🇹Finalmente sto calmando e rilassando dopo una nottata senza dormire e fino 12.00 con un agitazione addosso per l’intervento di #sirscottysmithmbe Mi terrorizza l’anestesia! Ho perso 2 cani dopo gli interventi… tutto è andata bene per fortuna. Stasera sicuramente dormo. 🇬🇧Finally I can relax. Did not sleep last night and very agitated till 12.00. #sirscottysmithmbe had an operation done to take out teeth and get them cleaned under anaesthetic. I am terrified of the anaesthetic as I have lost 2 dogs after surgery. All went well and I can sleep tonight. #yorkiesofinstagram #yorkshireterrier #love #furryfriends