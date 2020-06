Giovanna Abate, primo video su IG e sorpresa per i fan: “Scusatemi se sono stata assente ma…” (FOTO)

Giovanna Abate è tornata ufficialmente su Instagram ma, fino a questo momento, non aveva ancora pubblicato nessun video o contenuto interessante. Alcune ore fa, però, ha deciso di mandare un saluto a tutti i fan che hanno tanto chiesto di lei in questo periodo ed ha parlato anche di una sorpresa.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto di essere alle prese con un nuovo progetto che si augura piacerà moltissimo ai suoi fan. Riuscirà nel suo intento? Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il primo video di Giovanna Abate

Tutti i fan di Giovanna Abate aspettavano con ansia il suo primo video su Instagram. Dopo tanta attesa, finalmente, la giovane ha soddisfatto la curiosità dei follower registrando alcune clip. l’Abate era seduta in macchina ed ha approfittato di un po’ di tempo libero per ringraziare tutte le persone che l’hanno sempre sostenuta. La ragazza ha ammesso di essere rimasta piacevolmente colpita da tutti i messaggi ricevuti e, appena avrà tempo, si dedicherà a leggere e a rispondere a ciascuno di essi.

La protagonista, poi, si è scusata per la sua assenza, ma ha preferito viversi un po’ la sua storia d’amore appena nata. Tra lei e Sammy le cose sembrano andare a gonfie vele e questo non può che fare tanto piacere a tutte le persone che le vogliono bene. Lei, in primis, è contentissima della scelta fatta e si sta godendo il più possibile la vita di coppia che tanto desiderava.

La sorpresa per i fan

Ad ogni modo, il motivo della sua assenza è anche un altro. Nel video in questione, infatti, Giovanna Abate ha detto che sta lavorando ad un progetto molto interessante che si augura piaccia ai sostenitori. La fanciulla, però, è stata molto misteriosa sul da farsi. Successivamente, poi, ha mostrato l'immagine di una sfilza di quadri appesi ad una parete ed ha chiesto a chi la segue di indovinare cosa stia combinando.

Le sorprese per gli appassionati di Uomini e Donne, però, non sono finite qui. Sul profilo di Raffaella Mennoia, infatti, la caporedattrice ha annunciato che lunedì prossimo, alle ore 13.00, sul profilo Instagram del programma ci sarà una bella sorpresa per tutti i telespettatori. Quale sarà il contenuto di quest’altro mistero? Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.