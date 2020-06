Maiale nero in giro per alcuni giardini della Pennsylvania: il video

Gli animali hanno spesso dei comportamenti inspiegabili, ma così naturali e spontanei da indurre tenerezza in chi li vede. Questo è un po’ quello che è accaduto per il maiale nero in giro per alcuni giardini di un quartiere americano.

Il porcellino bello grassottello è stato ripreso da un residente del posto che si è accorto di questo ospite inatteso che vagava per i prati delle varie villette. Ad oggi ancora non si sa se abbia o meno un proprietario, ma stando ai racconti delle persone del posto, l’animale è molto affettuoso.

Maiale nero in giro per alcuni giardini: l’episodio bizzarro in Pennsylvania

A segnalare la cosa sono stati alcuni residenti di un quartiere della Pennsylvania. Questo ultimi hanno raccontato di aver visto un grosso maiale nero in giro per alcuni giardini. L’animale vagava tranquillo nella zona senza nemmeno infuriarsi o scappare alla vista degli umani. Tuttavia ad oggi ancora nessuno sa da dove provenga il porcellino e se abbia un padrone.

Marsha Tomay è stato il primo residente nell’area di Spring Street nello Yukon a riferire di aver individuato il grosso maiale all’inizio della settimana. Intervistato da un quotidiano locale, ha raccontato che all’inizio non aveva capito fosse un suino. E infatti nel vederlo aveva accelerato il passo per tornare di corsa in casa, perché pensava fosse un piccolo orso. Solo mettendolo bene a fuoco si è accorto si trattasse di un grosso, ma simpatico maiale nero.

Le foto e i video dell’animale

Tomay è riuscito a riprendere con il suo smartphone il maiale nero in giro per alcuni giardini. Giusto qualche fotogramma prima che l’animale si allontanasse dalla zona. Circa i suoi vicini poi, hanno invece raccontato che il maiale ha fatto ripetute apparizioni anche nei giorni seguenti. Non fa danni, vaga senza disturbare ma nessuno si è fatto avanti per rivendicare il suino come animale da compagnia o da allevamento fuggito.

Di chi è il maialino nero?

Si sta facendo strada nei residenti del quartiere il sospetto che il maiale potrebbe essere stato l’animale di qualcuno. Pensano ciò perché qualcuno ha avuto il coraggio di avvicinarsi, e il porcellino ha mostrato un comportamento amichevole, tipico degli animali domestici.

Durante l’intervista a Tomay, l’uomo ha spiegato che il maiale nero in giro per alcuni giardini, appare molto amichevole e si rianima quando le persone si avvicinano. Viene insomma da pensare che sia abituato alla presenza umana, e che forse prima di oggi avesse una casa e un padrone.