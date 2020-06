Il Segreto termina a giugno su Canale 5, svelata la data del finale

Il Segreto termina già su Canale 5. Incredibile la notizia che sta circolando, nelle ultime ore, riguardante la soap spagnola campione di ascolti che negli ultimi otto anni ha regalato tantissime soddisfazioni a Mediaset. Una notizia giunta oggi, all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Mesi fa era stato diffusa la notizia che, in Spagna, avevo deciso di chiudere definitivamente la serie tv.

Il finale, in terra iberica, è andato in onda mercoledì 20 maggio sul canale Antena 3. Quindi, Il Segreto si appresta a terminare anche qui in Italia, ma, prima del previsto, la rete diretta da Giancarlo Scheri ha deciso di interrompere il ciclo di puntate inedite. Infatti, a partire dal 22 giugno, la soap opera andrà in onda in replica.

Il Segreto termina e Canale 5 manderà in onda le repliche

Il Segreto termina il primo ciclo di puntate inedite che porterà i telespettatori verso il finale. Infatti, a partire da lunedì 22 giugno, Il Segreto andrà in onda in replica, dalle ore 15:30. Saranno ritrasmesse le puntate della prima stagione, quella che gli spettatori più fedeli ricorderanno per la bellissima storia d’amore tra Pepa e Tristan.

Una decisione che ha lasciato spiazzato tutti i fan sui social, in quanto una sospensione così, improvvisa, non era stata annunciata nei listini Publitalia. Una scelta simile, curiosamente, è stata adottata anche per produzioni delle altre fasce orarie. Infatti, note trasmissioni di Canale 5 Forum, Avanti un Altro e Ciao Darwin stanno andando in onda in replica.

Puntate finali da settembre

Come già detto sopra, Il Segreto termina nella sua versione inedita. Le nuova puntate andranno in onda a partire da settembre. Una brutta notizia, per gli amanti della soap opera spagnola, con protagonista Maria Bouzas nei panni di Donna Francisca. Quest’ultima è una dei personaggi presenti fin dalla primissima puntata andata in onda nel 2013.

Non è stata diffusa una data precisa del ritorno de Il Segreto con le nuove puntate, ma è certo che da lunedì 22 giugno i telespettatori potranno rivedere o riscoprire le prime puntate di questo grande fenomeno televisivo che ha regalato grandissimi ascolti alla rete ammiraglia Mediaset. Un successo, che ha permesso a Il Segreto di conquistare fasce orarie più prestigiose, oltre a quella pomeridiana, come il preserale e la prima serata.